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Elde halı ve kilim dokuma geleneği yaşatılıyor

Ağrı’nın Taşlıçay ilçesinde Halk Eğitim Merkezindeki kurslarda Anadolu’nun kaybolmaya yüz tutmuş halı ve kilim motifleri, kurulan atölyelerle yeniden gün yüzüne çıkartılarak yaşatılıyor.

24 Haziran 2019 Pazartesi 10:43
Elde halı ve kilim dokuma geleneği yaşatılıyor

Ağrı’nın Taşlıçay ilçesinde Halk Eğitim Merkezindeki kurslarda Anadolu’nun kaybolmaya yüz tutmuş halı ve kilim motifleri, kurulan atölyelerle yeniden gün yüzüne çıkartılarak yaşatılıyor.


Taşlıçay Halk Eğitim Merkezi kapsamında açılan halı ve kilim dokuma kurslarında, usta öğreticiler tarafından kursiyerlere verilen eğitimlerle kaybolmaya yüz tutmuş yöreye özgü motiflerinin kilim ve halılara işlenerek gelecek kuşaklara aktarılması sağlanıyor.


Açılan kurslarda, özellikle Doğu Anadolu bölgesinde geçmişte yapılan halı ve kilimlerde kullanılan yöresel motiflerin halı ve kilimlere işlenerek geçmişte yapılan geleneksel çalışmalar canlı tutuluyor.


Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan kurslarda dokumacılığın öğretilmesi ve motiflerin yaşatılması için başta ev kadınları olmak üzere birçok genç kadın kursiyer, hünerli elleriyle Usta Öğreticileri Müzeyyen Yalçın eşliğinde halı ve kilim dokuyor.


Geçmişte kullanılan motifleri halı tezgâhlarında halı ve kilimlere dokuyan kadınlar, hem meslek öğreniyor hem de unutulmaya yüz tutmuş motiflerin canlı tutulmasını sağlayarak gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlıyor.


‘’Unutmaya yüz tuttuğu için canlandırmaya çalışıyoruz’’


Taşlıçay Halk Eğitim Merkezinde uzun yıllardır Usta Öğretici olarak görev yapan Müzeyyen Yalçın, yaptığı konuşmada eğitim verdiği Yöresel Halı Dokuma Kursunda kursiyerlerle birlikte geçmişte kullanılan motifleri kullanarak birçok çalışma yaptıklarını anlattı. Yalçın, ‘’Taşlıçay Halk eğitim Merkezi’nde yıllardır halı kilim kursu var. Yıllardır halı kilim kursu dalında çalışıyorum. Genelde halı, kilim, ipek halısı, heybe ve çanta gibi her türlü şeyi yapıyoruz. Şu an yaptığımız yöresel kilim dokuma. Yani yöresel kilim dokuma derken, kendi yöremize ait motifleri kullanıyoruz. İkincisi yöresel dendiği zaman eskiden annelerimiz ve ninelerimiz kendi ürettikleri malzemelerle en doğal şekilde halı ve kilim dokurlarmış. Hayvanlarda elde ettikleri yünleri kendi elleriyle eğirip, biçip, boyarlarmış. Sonrada yer tezgâhlarında kendileri dokuyorlarmış. Ama şimdi biliyorsunuz artık unutmaya yüz tuttuğu için biz de bunu canlandırmaya çalışıyoruz’’ dedi.


‘’Kursumuza ilgi oldukça fazla’’


Halı ve kilim kursunda yöresel motiflere yoğun ilgi duyulduğunu söyleyen Usta öğretici Yalçın, ‘’Elimizden geldikçe yöremizdeki o motifleri, halıları ve o kilimleri canlı tutmaya çalışıyoruz. Kursumuza ilgi oldukça fazla. Çok kurs yerlerimiz var zaten çalışıyorlar. Ama onun dışında diğer yörelere ait motiflerde kullanıyoruz. Diğer ürünlere ait hadi kilimleri de dokumaya çalışıyoruz. Kısaca bütün yörelerin halı ve kilim motiflerini tanıtıyoruz’’ diye konuştu.


‘’Geçmişini bilmeyen bir millet zaten kaybolmaya, unutulmaya mahkûmdur’’


Halk Eğitim olarak amaçlarının yeni neslin geçmişini bilmesine yardımcı olmak olduğunu dile getiren Taşlıçay Halk Eğitim Merkezi Usta Öğretici Müzeyyen Yalçın :‘’Burada amacımız yeni nesle emeğin değerini, geçmişini bir nebze olsun öğretmeye çalışmak en azından anlamaya teşvik etmek. Yeni nesle gerçekten geçmişi öğretmek lazım. Geçmişini bilmeyen bir millet zaten kaybolmaya, unutulmaya mahkûmdur. O yüzden bizde Hiçbir konuda yemek konusunda, halı, kilim el sanatları olsun biz eski geleneklerimizi canlı tutmaya çalışıyoruz. Halk Eğitimin amacı zaten bu. İnşallah verimli olmuşuzdur.” İfadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 10:43
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