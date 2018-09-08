Elçilik saldırısı sonrası İran, Erbil'i bombaladı!

İran, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) Köysancak ilçesinde muhalif İranlı Kürt grupları bombaladı, İlk belirlemeye göre en az 5 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.

İran savaş uçakları, IKBY'nin başkenti Erbil'in Köysancak ilçesinde bulunan muhalif İran-Kürdistan Demokrat Partisi binasını bombaladı.

Görgü tanıkları parti yöneticileri toplantı yaptığı sırada gerçekleşen bombalamada en az 5 kişinin öldüğünü ve 30 kişinin yaralandığını belirterek, yıkılan binanın altında cesetler bulunduğunu söyledi.

İRAN BAŞKONSOLOSLUĞU ATEŞE VERİLMİŞTİ

İran'ın IKBY'de yer alan Köysancak ilçesini, Basra'da başkonsolosluğunun ateşe verilmesinden 24 saat geçmeden bombalaması dikkat çekti.