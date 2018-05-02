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Elçiliğini Kudüs'e taşıyan ilk ülke oldular!

ABD'nin Tel Aviv'deki elçiliğini Kudüs'e taşıyacağını açıklamasının ardından Guatemala da ülke elçiliğini Kudüs'e taşıyacağını açıklamıştı.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 10:10
Elçiliğini Kudüs'e taşıyan ilk ülke oldular!

Washington yönetiminin Tel Aviv'deki elçiliğini Kudüs'e taşıyacağını açıklamasının ardından, ABD'nin başını çektiği birçok ülke elçiliğini Kudüs'e taşıma kararı aldı.

KUDÜS'E TAŞINAN İLK ÜLKE

Guatemala elçiliği Tel Aviv'deki elçiliğini Kudüs'e taşıyarak ülke bayrağını Kudüs'te dalgalandıran ilk ülke oldu.

NETANYAHU'DAN TEBRİK

Bu ülkenin elçiliğini Kudüs'e taşımasının ardından İsrail  Başbakanı Benyamin Netanyahu Twitter üzerinden bir açıklama yayınladı. Netanyahu, Guatemala bayrağını paylaıp "Ebedi başkentimize hoş geldiniz" dedi.


(Haber7)
Haber Tarihi: 02 Mayıs 2018 Çarşamba 10:10
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