Elçiliğini Kudüs'e taşıyan ilk ülke oldular!
ABD'nin Tel Aviv'deki elçiliğini Kudüs'e taşıyacağını açıklamasının ardından Guatemala da ülke elçiliğini Kudüs'e taşıyacağını açıklamıştı.02 Mayıs 2018 Çarşamba 10:10
Washington yönetiminin Tel Aviv'deki elçiliğini Kudüs'e taşıyacağını açıklamasının ardından, ABD'nin başını çektiği birçok ülke elçiliğini Kudüs'e taşıma kararı aldı.
KUDÜS'E TAŞINAN İLK ÜLKE
Guatemala elçiliği Tel Aviv'deki elçiliğini Kudüs'e taşıyarak ülke bayrağını Kudüs'te dalgalandıran ilk ülke oldu.
NETANYAHU'DAN TEBRİK
Bu ülkenin elçiliğini Kudüs'e taşımasının ardından İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu Twitter üzerinden bir açıklama yayınladı. Netanyahu, Guatemala bayrağını paylaıp "Ebedi başkentimize hoş geldiniz" dedi.
(Haber7)
YORUM YAZ