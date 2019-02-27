Elçibey’in damadı Semedbeyli, Hocalı katliamını Gümüşhane’de anlattı

Azerbaycan eski Cumhurbaşkanı Ebulfez Elçibey’in damadı Akil Semedbeyli, Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ bölgesi Hocalı kasabasında yapılan katliamın 27’nci yılında Gümüşhane’de düzenlenen programa katıldı.

Gümüşhane Üniversitesi Genç Girişimciler Kulübü tarafından ‘Hocalı Katliamı’ anma programı düzenlendi. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi çok amaçlı salonda gerçekleştirilen programda 26 Şubat 1992 tarihinde Dağlık Karabağ’ın Hocalı kasabasında yapılan katliamın 27’nci yılında “Hocalı Katliamını” Azerbaycan eski Cumhurbaşkanı Ebulfez Elçibey’in damadı Akil Semedbeyli anlattı.

Genç Girişimciler Kulübü Başkanı Furkan Alptekin’in konuşmasının ardından söz alan Semedbeyli, Hocalı katliamı hakkında bilgiler aktardı.

“Hocalı’da yaşananlar katliam değil, soykırımdır”

Semedbeyli, özellikle tüm Türklerin birleşmesi hususunda önemli noktalara değinerek, “20. yüzyılın sonuna doğru bizlerin de bizzat şahit olduğumuz ve Ermenilerin yapmış olduğu insan akıllarını zorlayıcı bir soykırımı konuşmak zorundayız. Biz Türkler genelde dertlerimizi konuşmayı sevmeyiz. Ama burada dertlerimizi konuşmak mecburiyetindeyiz. Bize yapılan soykırımı ve haksızlıkları her yere anlatmak zorundayız. Çünkü Ermeniler bizim yapmadığımız bir soykırımı yapmış gibi gösterip bütün dünyaya yaymışlardır. Hocalıda yaşananlara katliam diyorlar bu yanlış, Hocalı’da yaşananlar soykırımdır. Ermenilerin Hocalı’da yaptığı düşünülmüş, planlı, hazırlığı günler öncesinden yapılmış, bir milleti yok etme niyetiyle girişilmiş eylem olması sebebiyle soykırımdır” dedi.

“Şu an Hocalı ve Dağlık Karabağ tamamen işgal altındadır”

Ermenilerin büyük Ermenistan iddiasını çocuklarına küçüklükten itibaren devlet politikası olarak okulların propaganda ettiğini kaydeden Semedbeyli, “Bizim tarihi devletimiz budur diyorlar. Şu an Hocalı ve Dağlık Karabağ tamamen işgal altındadır. Topraklarımız bu işgalden kurtarılmalıdır. Öz vatanında sürgün olan 1 milyon insan var. Maalesef dünyadan yeterli destek alamıyoruz. Bizim kendi başımızın çaresine bakmak gibi bir durumumuz var. O dönemde Sovyetler üzerine yapılmış çok detaylı bir analiz raporunda tüm yönleriyle demografik, sosyo-kültürel yönüyle Sovyetler incelenmiş ve gelinen sonuç şu şekilde. Eğer bir gün Sovyetler dağılır da ortaya çıkan Türk cumhuriyetleri Türkiye ile bir araya gelip birlik olurlarsa Batı karşısına Stalin Rusya’sından ve Hitler Almanya’sından daha tehlikeli bir güç bulacaktır. Bunu 1969 yılında analizini yapmışlar ve dosya şeklinde ortaya koymuşlardır. Bugün Türkiye üzerindeki kara bulutların esas sebebi de budur. Onun için mutlaka birlik olmalıyız. Azerbaycan Türklerine 21. yüzyılın son çeyreğinde yapılmış Hocalı soykırımının neticelerini ortadan kaldırmak için hep birlikte mücadele etmek zorundayız. İnanıyorum ki, adalet yerini bulacaktır” ifadelerini kullandı.

Akil Semedbeyli’nin konuşmasının ardından sona eren programda katılımcılar Hocalı Katliamı’ndan fotoğrafların yer aldığı sergiyi gezdi.