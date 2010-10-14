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Elçi: İstifa, HSYK üyelerinin son yıllardaki en doğru kararı

Şırnak Barosu Başkanı Nuşirevan Elçi, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun (HSYK) son yıllarda aldığı en doğru kararın istifa etmek olduğunu söyledi

14 Ekim 2010 Perşembe 09:00
Elçi: İstifa, HSYK üyelerinin son yıllardaki en doğru kararı

Son Anayasa değişikliği ile beraber HSYK’nın, çağdaş, demokratik ve katılımcı bir yönetim anlayışına kavuşacağını belirten Elçi, istifa eden Başkanvekili Kadir Özbek ve diğer üyelerin, yıllardır statükocu, antidemokratik bir çalışma yöntemini benimsediğini vurguladı. İstifa etmelerini isabetli bulduğunu kaydeden Elçi, demokratik yapının önündeki engelin kalkmış olduğuna inandığını dile getirdi. Elçi, “HSYK, liyakatin ön planda tutulduğu bir çalışma yöntemi benimsemiyordu. Özellikle Türkiye tarihinde yer alacak önemli davaların hakim ve savcılarını, o davaları boşa çıkartmak için başka yerlere göndermek istiyorlardı. Bence kusuru başka yerde aramamaları gerekiyor” dedi.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 09:26
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