Elbistan’da şehitler ormanına 800 fidan dikildi Kahramanmaraş’ta jandarma ekiplerince "180.

Kahramanmaraş’ta jandarma ekiplerince "180. yıla özel 180 bin fidan" kampanyası kapsamında şehitler ormanına 800 fidan dikildi.

Etkinliğe, Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı, Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı, Elbistan Cezaevi Bölük Komutanlığı ekipleri, Elbistan Kaymakamlığı, kamu müdürlükleri, şehit aileleri ve Tema vakfı üyeleri katıldı.

Ekipler tarafından Elbistan Şehitler Ormanına 800 fidan dikildi.

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