Elbistan'da "Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi" açıldı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde "Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi" törenle hizmete açıldı.

Ceyhan Nehri kıyısında, kıraathane, çocuk oyun parkları, yürüyüş yolları ve dinlenme alanlarının yer aldığı 100 bin metrekare alana sahip bahçenin açılışında konuşan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, Elbistan'a önemli bir sosyal alan kazandırmanın huzurunu yaşadıklarını söyledi.

Erkoç, millet bahçesinin birinci etabı olan 100 bin metrekarelik alanını tamamlayarak hizmete açtıklarını dile getirdi.

Fatih Mehmet Erkoç, şunları kaydetti:

"Burası Türkiye'de ender yerlerden biri. İnşallah Elbistanlı vatandaşlarımız buraya gelerek hoşça vakit geçirirler. Yeni dönemde de omuz omuza vererek burası geliştirilecektir. Elbistan büyük bir potansiyele sahip ve biz de 5 yıldır bu potansiyeli en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştık. Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi Elbistan halkına hayırlı olsun."

Açılışa, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal, AK Parti Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hayrettin Güngör, Elbistan Belediye Başkan Vekili Ahmet Tıraş, AK Parti Elbistan Belediye Başkan Adayı Mehmet Gürbüz, siyasi partilerin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.