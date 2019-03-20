0553 313 94 23

Elbistan'da "Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi" açıldı

20 Mart 2019 Çarşamba 19:09
Elbistan'da "Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi" açıldı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde "Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi" törenle hizmete açıldı.

Ceyhan Nehri kıyısında, kıraathane, çocuk oyun parkları, yürüyüş yolları ve dinlenme alanlarının yer aldığı 100 bin metrekare alana sahip bahçenin açılışında konuşan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, Elbistan'a önemli bir sosyal alan kazandırmanın huzurunu yaşadıklarını söyledi.

Erkoç, millet bahçesinin birinci etabı olan 100 bin metrekarelik alanını tamamlayarak hizmete açtıklarını dile getirdi.

Fatih Mehmet Erkoç, şunları kaydetti:

"Burası Türkiye'de ender yerlerden biri. İnşallah Elbistanlı vatandaşlarımız buraya gelerek hoşça vakit geçirirler. Yeni dönemde de omuz omuza vererek burası geliştirilecektir. Elbistan büyük bir potansiyele sahip ve biz de 5 yıldır bu potansiyeli en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştık. Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi Elbistan halkına hayırlı olsun."

Açılışa, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal, AK Parti Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hayrettin Güngör, Elbistan Belediye Başkan Vekili Ahmet Tıraş, AK Parti Elbistan Belediye Başkan Adayı Mehmet Gürbüz, siyasi partilerin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 19:09
  1. büyükşehir
  2. Elbistan
  3. Recep Tayyip Erdoğan Millet Parkı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Devlet Bahçeli o isimlere seslendi: Gelin Cumhur İttifakı'na katılın
    1. Devlet Bahçeli o isimlere seslendi:..
    2. Manavgat'ta kamyonetin çarptığı kadın..
    3. Yıldırım'dan TFF'ye ziyaret
    4. TCDD 2019 sürekli işçi alımı sözlü..
    5. Asayiş koordinasyon toplantısı
    6. Gaziantep'te PKK propagandasına 8..
    7. Konyaspor'da, Medipol Başakşehir maçı..
    8. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nevruz mesajı
    9. Kaçak Hint milyarder Londra'da..
    10. Elbistan'da "Recep Tayyip Erdoğan..
    11. Musa Anter cinayeti davası
    12. Cinsel saldırı şüphelisi, yasak..
    13. 5 adet tam donanımlı kara ambulansı..
    14. Bakan Kurum’dan Denizli’deki depreme..
    15. Türk Kızılayı deprem bölgesinde
    16. Bafra’da Millet Kıraathanesi açıldı
    17. Beşiktaş Belediyesinden eğitime destek
    18. Okulda kalp krizi geçiren öğretmen..
    19. Memur-Sen Vali Kaymak’ı ağırladı
    20. Ordu’da 3 araç birbirine girdi: 5..
    21. Araç stepnesine saklanmış 6 adet..
    22. Fenerbahçe, eksik çalıştı
    23. Erzincan’da çöp gazından, elektrik..
    24. Vali Kaymak’tan gençlere çağrı
    25. Başsavcılıktan polisten kaçan şahsın..
    26. Yüksekova’da 60 adet av tüfeği ele..
    27. Vali Deniz, kurum ziyaretlerine devam..
    28. Binali Yıldırım, Riva’da kamp yapan A..
    29. Ecel ATM’de yakaladı
    30. GÜNCELLEME - Polisle çatışmaya giren..
    Narkozda sayıklayınca hemşire fark etti... Hemen tutuklandı!
    Narkozda sayıklayınca hemşire fark etti... Hemen tutuklandı!
    Feto'nun kardeşi saklandığı evde öldü!
    Feto'nun kardeşi saklandığı evde öldü!
    Şaşırttılar! Türkiye'ye F-35 desteği geldi
    Şaşırttılar! Türkiye'ye F-35 desteği geldi
    Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Fabrikayı satmadık, satılık olan sensin
    Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Fabrikayı satmadık, satılık olan sensin
    4 ülkeden Türkiye'ye karşı hamle! ABD'yi de yanlarına aldılar
    4 ülkeden Türkiye'ye karşı hamle! ABD'yi de yanlarına aldılar

    Günün Karikatürü

    20 Mart 2019
    İsrail ve Yunanistan'dan hain Türkiye planı! Girit Adası'na radar kurmuşlar
    İsrail ve Yunanistan'dan hain Türkiye planı! Girit Adası'na radar kurmuşlar
    Akit TV'de çarpıcı 'Destan 1915' Belgeseli! "Çanakkale geçilmiştir"
    Akit TV'de çarpıcı 'Destan 1915' Belgeseli! "Çanakkale geçilmiştir"