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Elbistan’da Nevruz Bayramı kutlamaları

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde bahar günlerini müjdeleyen ve Türk Dünyası’nda "yeni gününün başlangıcı" olarak bilinen Nevruz Bayramı, Elbistan Belediyesi’nin organizesi ile Elbistan’da da coşkuyla kutlandı.

21 Mart 2019 Perşembe 17:14
Elbistan’da Nevruz Bayramı kutlamaları

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde bahar günlerini müjdeleyen ve Türk Dünyası’nda "yeni gününün başlangıcı" olarak bilinen Nevruz Bayramı, Elbistan Belediyesi’nin organizesi ile Elbistan’da da coşkuyla kutlandı.


Elbistan Belediyesi, Nevruz Bayramı kutlamalarını ilk kez organize etti. Baharın müjdecisi olarak kabul edilen Nevruz Bayramı kutlama programı, Pınarbaşı mesire alanında gerçekleştirildi. Vatandaşların ilgisi ile karşılanan organizeye Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt, Elbistan Esnaflar ve Bakkallar Odası Başkanı Şahin, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Kutlamalar kapsamında ilk olarak nevruz ateşi yakıldı. Daha sonra, Elbistan Kaymakamı Özkan Demir ve Elbistan Belediye Başkan Vekili Ahmet Tıraş, temsili olarak örste demir dövdü.


Burada bir değerlendirme yapan Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, Nevruz Bayramı’nın, Türk dünyasının en büyük bayramlarından biri olduğunu söyledi.


Nevruz, büyük Türk dünyasının ve büyük Türk milletinin en köklü bayramlarından biridir. Biz de bu güzel havada bu büyük bayramı kutlamanın heyecanını yaşıyoruz. Önemli ve köklü bir geleneğimiz. Yaşatmamız gereken bir geleneğimiz. Nevruz aynı zamanda yenilik, başlangıç ve yeni bir hayat anlamına da geliyor. Önümüzdeki yeni günlerin, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Allah, birliğimizi ve dirliğimizi bozmasın. Başta Belediye Başkan Vekilimiz Ahmet Tıraş olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.


Elbistan Belediye Başkan Vekili Ahmet Tıraş ise, Nevruz’un Türklüğün bayramı olduğuna vurgu yaptı.


Başkan Vekili Tıraş, “Nevruz, Türklüğün bayramı ve ilkbaharın müjdecisidir. Bu topraklarda binlerce yıldır kutlanan festival havası ile insanların kaynaşmasına fırsat olan önemli bayramlarımızdan biridir. Bununla beraber de Elbistanlılar birbirini sevecek diyoruz. Bu kutlamanın bir başlangıç olmasını temenni ediyoruz. Bizim bizden başka kimsemiz yok. Elbistanlıların birlik olması gerekiyor. Bu bayrağın altında yaşamanın özelliklerini herkesin bilmesi gerekiyor. İnşallah, bizden sonra göreve gelen arkadaşımız da bu kutlamaları geleneksel hale getirir. Katılan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.


Programa katılan yaşlılar da Nevruz’un uzun yıllar önce Elbistan’ın birçok yerinde farklı şekillerde kutlandığını hatırlatarak, bu bayramı yeni nesille buluşturduğu için Elbistan Belediye Başkan Vekili Ahmet Tıraş’a teşekkür ettiler.


Halkoyunları ekiplerinin gösterilerinin ve halayların da renk kattığı programa katılanlara Elbistan Belediyesi tarafından Nevruz pilavı ve tatlı ile Elbistan Gençlik Merkezi tarafından da çiğköfte ikramında bulunuldu.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 17:14
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