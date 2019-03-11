Elbistan’da 20 mahalle bekçisi göreve başladı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde emniyet müdürlüğü bünyesinde 20 çarşı ve mahalle bekçisi,göreve başladı.

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde ilçenin huzur ve güvenini sağlamak için yapılan çalışmalara takviye olarak görevlendirilen 20 çarşı ve mahalle bekçisi gece saatlerinde cadde ve sokaklarda yaya devriye görevi yaparak şüpheli şahıs, araç ve olaylara müdahale edecek ve alınan tedbirlere katkı sağlayacak. Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde göreve başlayan çarşı ve mahalle bekçileri ile bir araya gelen Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, “Vatandaşımızın mal ve canlarını koruma hususunda gayret içinde olmalarını, ilçemizin asayiş ve huzuruna katkıda bulunmaları temennisi ile bekçilerimize görevlerinde başarılar diliyorum" dedi.

Tek tek tebrik ettiği bekçilere seslenen Kaymakam Demir, "Görevinizi icra ederken;insan haklarına saygılı, hukukun üstünlüğüne inanmış ve vatandaşların can ve mal emniyetini korumak birinci asli görevinizdir” ifadelerini kullandı.

Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, “Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğümüze 20 genç bekçi arkadaşımızın gururu ve heyecanını yaşıyoruz. Güvenlik teşkilatımızı daha da güçlendirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Elbistanımıza ve arkadaşlarımıza hayırlı olsun. Allah utandırmasın” şeklinde konuştu.

Elbistan İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Sinan Sert de, genç bekçileri tebrik etti.