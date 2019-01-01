Elbirliğinde suiistimallere yer yok

Artan kredi faiz oranlarının ardından 120 bin konutun satıldığı elbirliği sistemine, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi tarafından denetim uygulanacağı açıklandı.

Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün, “Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi’nin sistemin denetlenmesi adına yapacağı her girişimin destekçisiyiz” dedi. Üstün, “Emin Grup olarak alınan kararın yerinde ve doğru bir müdahale olduğunu düşünüyoruz alınan kararın yerinde ve doğru bir müdahale olduğunu düşünüyoruz. Sistemin kurucusu olarak kooperatifçilikte yaşanan suiistimallerin bu sistemde de yaşanmaması ve halkımızın zarar görmemesi için elimizden geleni yapacağız” açıklamasında bulundu. Emin Üstün, açıklamasını şöyle sürdürdü: “Faiz oranlarının son zamanlarda hızla artış göstermesiyle bu işi bilmeyen ve kolay gören yeni yeni şirketler oluşmaya başladı. Devletin bunun önüne geçmesi gerekiyor ve gerekli asgari şartların oluşturulması gerekiyor. Şirketlerin verdiği taahhütlerde bir sınır olmalıdır.”