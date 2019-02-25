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Elbirliği Sistemi ile yıllık 48 milyon kilovatsaat elektrik üretimi

Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün:- "Türkiye'de ilk defa enerji sektöründe Elbirliği Sistemi'ni uyguladık. Nisan 2018 itibarıyla 40 milyon doların üzerinde harcama ile Ankara bölgesinde 2,6 megavat, Afyon bölgesinde 11,8 megavat ve Bilecik bölgesinde 17,8 megavat olmak üzere toplam 32,2 megavat güneş enerjisi santrali yatırımı yaptık. Bu yatırımlardan yıllık 48 milyon kilovatsaat elektrik enerjisi elde ettik"

25 Şubat 2019 Pazartesi 14:49
Elbirliği Sistemi ile yıllık 48 milyon kilovatsaat elektrik üretimi

İSTANBUL (AA) - Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün, Türkiye'de ilk defa enerji sektöründe Elbirliği Sistemi'ni uyguladıklarını belirterek, "Nisan 2018 itibarıyla 40 milyon doların üzerinde harcama ile Ankara bölgesinde 2,6 megavat, Afyon bölgesinde 11,8 megavat ve Bilecik bölgesinde 17,8 megavat olmak üzere toplam 32,2 megavat güneş enerjisi santrali yatırımı yaptık. Bu yatırımlardan yıllık 48 milyon kilovatsaat elektrik enerjisi elde ettik." ifadelerini kullandı.

Emin Grup’tan yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin enerji alanındaki önemini ve yükselen yatırım olanaklarını gündeme taşıyan 2. Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Zirvesi, İstanbul'da gerçekleşti.

28 yıldır faizsiz, bütçeye göre ve istediği evi alma imkanı sağlayan Emin Grup şirketlerinden Eminevim, zirveyi destekleyen şirketler arasında yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün, enerji alanında önemli faaliyetlerde bulunduklarını aktararak, "Emin Enerji olarak özellikle güneş enerjisi alanında ülkemize önemli yatırımlarda bulunuyoruz. Enerjide dışa bağımlılığı en aza indirmek adına hedefimiz, enerji kaynaklarını yatırıma dönüştürmek, her proje için özel çözümler üretmek ve ülkemize çevre dostu ve sorunsuz enerji sağlamak." ifadelerini kullandı.

Üstün, Türkiye'de ilk defa enerji sektöründe Elbirliği Sistemi'ni uyguladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Nisan 2018 itibarıyla 40 milyon doların üzerinde harcama ile Ankara bölgesinde 2,6 megavat, Afyon bölgesinde 11,8 megavat ve Bilecik bölgesinde 17,8 megavat olmak üzere toplam 32,2 megavat güneş enerjisi santrali yatırımı yaptık. Elde ettiğimiz başarılar bize enerji sektöründe de birlikte kalkınabileceğimizi gösterdi. Bu yatırımlardan yıllık 48 milyon kilovatsaat elektrik enerjisi elde ettik. 2018 yılında mevcut 5 santralimize 4,1 megavatlık Akpınar güneş enerji santralimizi de ekledik."

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 14:49
  1. 2. Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Zirvesi
  2. Emin Grup
  3. Emin Üstün

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