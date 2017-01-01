‘Elbirliği’ ile ev sahibi olmanın yolunu açan Emin Ağabey uyardı: Ev alırken her vaade kanmayın

İnşaat maliyetlerinin artması sonucu ev sahibi olma hayaliyle birikim yapanların zorlandığı bir dönemde, Elbirliği sisteminin fikir babası ve uygulayıcısı olan Emin Üstün, vatandaşları, farklı vaatlerle bu hayalin gerçekleşebileceğini dile getirenlere karşı dikkatli olmaya çağırdı.

Geçmişte yaşanmış acı tecrübeleri hatırlatan Üstün, “80’li yıllarda otomobil sahibi olmak çok zordu. O yıllarda dolandırıcılar ortaya çıkıp ucuz otomobil vaadiyle vatandaşları çarptılar. Buna benzer bir durumu yıllar sonra konut sektöründe gözlemlemeye başladık. Bankasız, kefilsiz ve faizsiz satış vaadiyle vatandaşlardan para toplayanlar sıkıntılara neden oluyor. Son birkaç yıldır, faiz oranlarının yüksek seyretmesi ve el birliğine olan rağbet birilerini cezbetmiş olacak ki, elbirliğini taklit eden firmalar ortaya çıktı. Bu noktada vatandaşlarımızın tecrübeli olan şirketleri tercih etmelerinde yarar var. Tecrübesiz kaptanlar gemiyi batırır. Ekonomik finans denizinde de durum böyle. Yüzmesini bilmeyenlerle yola çıkılmamalı” uyarısında bulundu.

25 aylık vaat tutarsızdır

“Her ay belli sayıda teslimin yapıldığı bir sistemimiz var” diyen Emin Üstün, “Bunun için de belli bir bütçenin toplanması gerekiyor. 100 aylık bir gruba 25 ayda teslim vaadinde bulunursanız, belli bir noktadan sonra tıkanırsınız. Bu da sistemin dengesini bozar. Bir bebeğin bile anne karnında sağlıklı gelişmesi takvime bağlı. Bu konuda vatandaşlarımızı dikkatli olmaya davet ediyorum” şeklinde konuştu.

Düzenleme kaçınılmaz

“Bu noktada sistemin kanunlarla güçlendirilmesine ihtiyaç vardır” diyen Emin Üstün, “Bunu yaparken de kabinenin tecrübeli olan sektör temsilcileriyle birlikte hareket etmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu işi yapacak şirketlerin özsermayesi konusu çok önemli. Denetim mekanizması da ayrı bir önem arzediyor. Devletin bu sistemi bir kurala bağlaması lazım. Önce şirketin böyle bir işi yapmak için ehliyeti olan bir yapıya kavuşup kavuşmadığına bakması gerekiyor. Ayrıca şirketlerin teslimat süreleri konusunda gerçekçi yaklaşılıp yaklaşılmadığına bakılmalıdır. Paranın teslimat süreciyle denkleşip denkleşmediği, toplanan formların teslimat sayısı ile bütünleşip bütünleşmediği önemli konulardan sadece birkaçıdır. Tabi ki kamuoyuna şirin görünmek için yapılan reklamların gerçekçi olup olmadığına da bakılmalıdır” şeklinde konuştu.

‘Yılın son ayı bereketli geçti’

Aralık ayında 3 bin 600’ün üzerinde sipariş aldıklarını söyleyen Üstün, “Bunların bir kısmı otomobildi. En iyi ayımız Aralık 2018 oldu. Bin bereket versin. 600 lira taksitle bile konut sahibi olanlar var. Tabi ki Anadolu’da 50 bin liraya ev bulmak mümkün. Konut fiyatlarının düşmesi bizim işlerimizi hareketlendirdi. 2018’de toplamda 10 bin ev satmış olduk. Bunların arasında villa da var keçi mandırası da var. Keçinin süt gelirinden borcunu ödeyen müşterimiz var. 100 bin kişiden toplayıp bin 500 kişiye adeta ilaç oluyoruz” dedi.

25 milyarlık değer oluşturduk

2006 yılından bugüne kadar yaklaşık 50 bin aileyi konut sahibi yaptıklarını anlatan Üstün, dikkat çekici verileri de şu sözlerle paylaştı: “50 bin ailenin satın aldığı konutun değer karşılığı ise 4 milyar dolardır. Yani 20 milyar lira. Hamdolsun bugüne kadar da kimseyi üzmedik. Aynı süre içinde yani 13 yılda 85 bin kişi bizden otomobil sahibi olmuş. Bunun karşılığı da 1 milyar dolardır. Toplamda 25 milyar liralık ekonomik değer oluşturduk. Biz, grup olarak her adımımızı dikkatli bir şekilde atarak bugünlere gelirken, son zamanlarda bizim sistemimize benzer girişimlerde bulunanlar insanlara ilginç vaatlerde bulunuyor. Kim ne derse desin bu işin bir matematiği var. Sistem hata kabul etmez. Hataların yaşanması durumunda, vatandaşlarımız dahil herkes bu işten zararlı çıkar” dedi.

“Darda olanların yanındayız”

Zaman zaman darda olanlar da kapımızı çalıyor” diyen Emin Üstün, “Biz, onları sistemin içerisine aldığımızda işlerini de yapmış oluyoruz. Mühim olan elbirliği içinde ilerlemektir” mesajını verdi.

Güneydoğu elbirliğinde lider

Eminevim organizasyonlarına en büyük ilgi Güneydoğu Anadolu bölgesinden geliyor. Uygun fiyatlı olan dairelerin yanı sıra değeri 2 milyon liraya kadar olan daireleri de tercih edenler oluyor.