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Elbeyli’de kariyer günleri etkinliği

Kilis’in Elbeyli Kaymakamı Kadir Duman, Elbeyli Çok Programlı Anadolu Lisesi kariyer günleri etkinliğine konuşmacı olarak katıldı.

23 Şubat 2019 Cumartesi 11:06
Elbeyli’de kariyer günleri etkinliği

Kilis’in Elbeyli Kaymakamı Kadir Duman, Elbeyli Çok Programlı Anadolu Lisesi kariyer günleri etkinliğine konuşmacı olarak katıldı.


Kaymakam Kadir Duman’ın talimatıyla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce ilçedeki okullarda kariyer günleri düzenlenecek. Kariyer Günler Etkinliğinin ilk konuğu Kaymakam Kadir Duman oldu. Üniversiteye hazırlık aşamasındaki öğrencilerle buluşan Kaymakam Duman, hem Kaymakamlık mesleğini anlattı, hem de büyük bir medeniyetin mirasçıları olarak bu mirası tekrar özlenen seviyeye taşımak için çok okumanın çok çalışmanın ve üreten bir toplum olmamız noktasında anekdotlar paylaştı.Kaymakam Duman, Yarının geleceği gençlerin, ahlaklı, erdemli, dürüst, iyi bir insan olmalarının da en az kariyer kadar önemli olduğu üzerinde durdu. Akabinde soru cevap aşamasında öğrencilerin sorularını cevapladı.

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Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 11:06
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