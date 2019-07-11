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Elbeyli’de 15 Temmuz etkinlikleri düzenlenecek

Kilis’in Elbeyli ilçesinde 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günündeetkinlik düzenlenecek.

11 Temmuz 2019 Perşembe 12:53
Elbeyli’de 15 Temmuz etkinlikleri düzenlenecek

Kilis’in Elbeyli ilçesinde 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günündeetkinlik düzenlenecek.


Elbeyli Kaymakamı Kadir Duman Başkanlığında yapılacak etkinlikler ile ilgili bir toplantı düzenlendi. Kaymakamlık Makamında gerçekleştirilen toplantıya, Elbeyli Belediye Başkanı Süleyman Şimşek, Elbeyli İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Yavuz Yılmaz, Elbeyli İlçe Emniyet Amiri Mustafa Çolak, Elbeyli İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kurt, Elbeyli İlçesi Müftüsü Mustafa Arslan, Elbeyli Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Zeki Sadık, katıldı.


“15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü” etkinliklerinin anlamına uygun ve en güzel şekilde gerçekleşmesi için gerekli tüm çalışmaları yapacaklarını belirten Kaymakam Kadir Duman, "Millet olarak sergilenen demokrasiye bağlılık ile birlik ve beraberliğin bir kez daha tüm dünyaya gösterilmesi için şimdiden Elbeyli’li kardeşlerimizi 15 Temmuz etkinliklerimize davet ediyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 12:53
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