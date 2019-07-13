Elbeyli ilçesinde kaza: 2 yaralı Kilis’in Elbeyli ilçesinde köpeğe çarpamamak için frene basan hafif ticari araca otomobilin arkadan çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kilis’in Elbeyli ilçesinde köpeğe çarpamamak için frene basan hafif ticari araca otomobilin arkadan çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Elbeyli-Oğuzeli Karayolunda sürücüsü öğrenilemeyen 27L 2710 plakalı hafif ticari araç, önüne çıkan köpeğe çarpmamak için frene bastı. Bu esnada arkadan gelen Ö.F.K. yönetimindeki 27 L 5020 plakalı otomobil arkadan hafif ticari araca çarptı. Kazada yaralanan iki kişi ambulans ile Kilis Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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