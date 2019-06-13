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Elbeyli ilçesinde güvenlik toplantısı

Kilis’in Elbeyli ilçesinde güvenlik toplantısı Kaymakam Kadir Duman Başkanlığında yapıldı.

13 Haziran 2019 Perşembe 12:26
Elbeyli ilçesinde güvenlik toplantısı

Kilis’in Elbeyli ilçesinde güvenlik toplantısı Kaymakam Kadir Duman Başkanlığında yapıldı.


Elbeyli Kaymakamı Kadir Duman Başkanlığında, Garnizon Komutanı Piyade Yüzbaşı Cenk Alkan, Elbeyli Belediye Başkan Vekili Abdurrahman Karaşahin, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma ÜsteğmenYavuz Yılmaz, İlçe Emniyet Amir Mustafa Çolak, Karakol Komutanları, Kurum Amirleri, Köy ve Mahalle Muhtarları ve Güvenlik Korucuları ile beraber Güvenlik Toplantısı yapıldı. Kaymakam Kadir Duman, Suriye sınırında yer alan, Fırat Kalkanı Harekatına ev sahipliği yapmış olan Elbeyli ilçesinin stratejik önemi toplantıda göz önüne alındığı ifade ederek, “ İnsan kaçakçılığı, sınırlarımızın güvenliğinin sağlanması, PYD, DEAŞ gibi terör örgütlerinin sızma girişimlerinin önlenmesi için güvenlik güçlerimizin tedbirleri gözden geçirmeleri, kaçakçılık faaliyetlerinin yoğunlaştığı yerlerde önlemler alınması, devriyelerin 24 saat esasında aynı şekilde özveriyle devam etmesi, menfez ve kanalların düzenli aralıklarla kontrol edilmesi, ülke güvenliğinin sağlanmasının sadece güvenlik güçleri ve kolluk kuvvetlerine bırakılmayacak derecede hayati olmasına binaen sınır köylerinde yaşayan vatandaşlarımız ve muhtarlarımız başta olmak üzere tüm halkımızın olağandışı durum ve hareketler anında 155 ve 156 numaralı telefonları aramaları ve örnek olaylara karşı alınması gereken tedbirler konuşulduk” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 12:26
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