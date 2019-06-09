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Elazığspor’un borcu 45 milyon476 bin TL

Birevim Elazığspor’da gerçekleştirilen Mali Genel Kurul’da kulübün borcu 45 milyon 476 bin TL olarak açıklandı.

09 Haziran 2019 Pazar 18:54
Elazığspor’un borcu 45 milyon476 bin TL

Birevim Elazığspor’da gerçekleştirilen Mali Genel Kurul’da kulübün borcu 45 milyon 476 bin TL olarak açıklandı.


Yeni sezonda TFF 2. Lig’de mücadele edecek olan Birevim Elazığspor’da, Olağan Mali Genel Kurul gerçekleştirildi. Elazığ Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde genel kurul, 60 delegenin hazirun cetvelini imzalamasıyla başladı. Açılış ve toplantı çoğunluğunun tutanakla tespitinin ardından Genel Kurul Başkanlık Divanı oluşturuldu. Başkanlığa Erhan Eren Kurnaz, katip üyeliklerine ise Oktay Yetiş ile Murat Ertürk’ün seçilmesinin ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı’na geçildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması ve müzakeresi esnasında söz alan Elazığspor Başkanı Selçuk Öztürk, takımın toplam borcunun 45 Milyon 476 Bin TL olduğunu duyurdu.




“Maçları Elazığ’da oynasaydık düşmezdik”


Transfer tahtasının açılması sürecinde ellerinden geleni yaptıklarına inandığını belirten Başkan Selçuk Öztürk, “Belli kulüplerde oynayan, iyi oyuncuları alamadık maalesef. Bir gün önce tahtayı açmış olsak olay farklı olacaktı. Akşam 21.30’da tahta açıldıktan sonra 22 oyuncuyu kadroya katabildik. Maddi manevi elimizden geleni yaptık ama olmayınca olmuyor. Gönül küme düşmek istemezdi ama şans bizden yana değildi. Öne geçtiğimiz maçları Elazığ’da oynasaydık vermezdik. Stadın sezon içinde yıkılması ve Şanlıurfa Stadı’nda oynamamız da saçmalık. Şanlıurfa yerine Ankara’da, İstanbul’da oynasak daha farklı olurdu” dedi.



“En büyük engel FIFA borçları”


Kayyum döneminde Elazığspor’u aldıklarında borcun 45 milyon 638 bin 443 TL olduğuna dikkat çeken Öztürk, “Borcumuz gerekli tasarruflarla 3 milyon 100 bin TL daha düşmüştür. Geçmişte olduğu gibi kaynaklar oluşturulduğunda 30-35 milyon TL’ye bu borç biter. Önümüzdeki en büyük engel FIFA borçları. Bir an önce ödenmezse eksi 6 puan cezası gelebilir. Bu borçla kulüp kapanırsa Türkiye’de takım kalmaz. Karabük, Gaziantep, Orduspor kapanma kararı aldı. 30-40 milyon borca bu takım kapanmamalı. Belediye başkanımıza projelerimizi sunduk. Bizim sunduğumuz projeler onay görmezse yazık olur” diye konuştu.



“El birliğiyle sahip çıkmalıyız”


Yaptıkları projelerle Elazığspor’un borcunun kalmayacağını savunan Öztürk, “Bırakın borcu konuşmayı kasada 30-40 milyon da para olur. Süper Lig’den düştüğümüzde borcumuz 21 milyon TL’ydi. Bugün yine borcumuz 45 milyon. Ben projelerimi anlatacağım. İnşallah destek de alacağız. Allah nasip ederse borcumuzu bitirirsek yine 1. Lig, oradan da Süper Lig’e çıkarız. Biz oluruz, olmayız el birliğiyle sahip çıkmak lazım. Delegelerimizden ricam kongrelere katılmalarıdır” ifadelerini kullandı.



Furkan Gündüz’ün ismi altyapı tesislerine verildi


Simit satarak kazandığı parasını Elazığspor’a bağışlayan ve 16 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Furkan Gündüz’ün ailesini kürsüye çağıran Elazığspor Başkanı Selçuk Öztürk, Furkan’ın Elazığspor’a olan sevgisi gençlere örnek olsun diye altyapı tesislerine isminin verildiğini duyurdu.


Daha sonra gündem maddesi gereği Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunarak delegelerce ibrası gerçekleşti.

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Haber Tarihi: 09 Haziran 2019 Pazar 18:54
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