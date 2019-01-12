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Elazığspor’da olağanüstü genel kurul ertelendi

12 Ocak 2019 Cumartesi 21:14
Elazığspor’da olağanüstü genel kurul ertelendi

ELAZIĞ (AA) - Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Tetiş Yapı Elazığspor’un Elazığ Belediyesi Kongre ve Kültür Salonu'nda yapılması planlanan olağanüstü genel kurulu, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için 19 Ocak'a ertelendi.

Elazığspor'a kayyum heyeti başkanı olarak atanan Fırat Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sebahattin Devecioğlu, külübün her anlamda problemleri olduğunu söyledi.

Elazığspor için birçok çalışma yaptıklarını aktaran Devecioğlu, "Elazığ’ın siyasi, bürokratik ve iş çevreleriyle toplantılar yapıyoruz. Elektrikler kesikti Elazığspor’da, belirli bir ödeme yapıldıktan sonra çözüldü. Isınma ve gıda sorununu çözdük. Sözleşmesini fesheden futbolcularla görüşmeler devam ediyor. Transfere engel borcumuz 12 milyon 600 bin lira. Elazığspor’un en önemli borcu bu. Çalışmalarımız devam ediyor." diye konuştu.

Elazığspor’un güçlü bir yönetime kavuşması için kritik bir haftanın kendilerini beklediğini belirten Devecioğlu, şunları kaydetti:

"Herkesin duyarlı olmasını istiyoruz. Çalışma sonucunda Elazığspor'umuz eski günlerine kavuşacaktır. Buna inanıyorum. 30 Ocak transferin bitme süreci. Bu süreçte transfer engelimizi kaldırmamız gerekiyor. Elazığ ile ilgili herkesin harekete geçmesi gerekiyor. Birçok kulüp yok oldu ama Elazığspor varlığını sürdürüyor. Yeniden bir Elazığspor oluşturmak adına herkesi göreve davet ediyorum. Elazığspor büyük bir camia."

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Haber Tarihi: 12 Ocak 2019 Cumartesi 21:14
  1. Elazığ
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