Elazığspor’daAhmet Doğan’ın sözleşmesi1 yıl uzattı İç transfere ağırlık veren BirevimElazığspor, kaleci Ahmet Doğan’ın sözleşmesini 2021 yılına kadar uzattı.

İç transfere ağırlık veren BirevimElazığspor, kaleci Ahmet Doğan’ın sözleşmesini 2021 yılına kadar uzattı.

İç transferde hareketli saatler geçiren B. Elazığspor, Ömer Yıldız’ın ardından Ahmet Doğan’ın da sözleşmesini yeniledi. Genç file bekçisinin 2019-2020 Sezonu sonunda bitecek olan sözleşmesi 2020-2021 yılı sonuna kadar uzatıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada,“ Başarılı file bekçimiz Ahmet Doğan’ın 2019-2020 sezonu sonunda sona erecek olan sözleşmesi 1 yıl uzatılmıştır. Kulübümüz altyapısından yetişen Ahmet Doğan, 2020-2021 sezonu sonuna kadar bordo-beyazlı formamızı giymeye devam edecektir. Ahmet Doğan’a bordo-beyaz forma altında başarılar dileriz” denildi.

Geçtiğimiz sezon Bordo-Beyazlı ekibin kalesini 9 kezSpor Toto 1. Lig maçında koruyan Ahmet Doğan2 kez U21 vebir kezde Ziraat Türkiye Kupası maçında görev almıştı.

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