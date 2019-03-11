Elazığspor'a yeni isim sponsoru - Bordo-beyazlı ekip, Birevim şirketiyle isim sponsorluğu anlaşması imzaladı

ELAZIĞ (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Elazığspor ile Birevim AŞ arasında isim sponsorluğu sözleşmesi imzalandı.

Elazığspor Kulübü Başkanı Selçuk Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bordo-beyazlı ekibin isminin, imzalanan sponsorluk sözleşmesi gereği 9 ay süreyle Birevim Elazığspor olarak değiştiğini belirtti.

Kulüpteki bu yeni birlikteliğin başarılara vesile olmasını dileyen Öztürk, şunları kaydetti: "Yeni isim sponsorumuz Birevim yetkililerine kulübümüze bu zor günlerinde vermiş oldukları desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bir önceki isim sponsoru Tetiş Yapı yetkililerine de ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Çünkü süresi dolmadan isim sponsorluğundan vazgeçerek maddi kaynak sağlanması açısından kulübün önünü açtılar. İnşallah takımımız Birevim Elazığspor ismiyle ligde daha iyi sonuçlar elde edecektir."

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