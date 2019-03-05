0553 313 94 23

Elazığspor, teknik direktör Serhat Gülpınar ile sözleşme imzaladı

- Elazığspor Kulübü Başkanı Selçuk Öztürk:"Hocamıza inanıyor ve güveniyorum. Kendisinden bu enerjiyi aldık"- Teknik direktörü Serhat Gülpınar:"Elazığspor'u 10 final maçından en iyi şekilde çıkarıp, bu ligde bırakmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız"

05 Mart 2019 Salı 18:55
Elazığspor, teknik direktör Serhat Gülpınar ile sözleşme imzaladı


ELAZIĞ (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Tetiş Yapı Elazığspor'da teknik direktör Serhat Gülpınar ile sözleşme imzalandı.

Serhat Gülpınar için kulüp tesislerinde, başkan Selçuk Öztürk'ün de katılımıyla imza töreni düzenlendi.

Burada basın mensuplarına açıklamada bulunan başkan Öztürk, yapılan son görüşmenin ardından Serhat Gülpınar ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardıklarını belirtti.

Gülpınar'a yeni görevinde başarılar dileyen Öztürk, şöyle konuştu:

"Hocamız dün ilk antrenmanına katıldı. Kendisi birçok oyuncuyu tanıyor. Ligin bitmesine 10 maç kaldı. Elazığspor'u ligde tutmak için elimizden gelen mücadeleyi vereceğiz. Hocamıza inanıyor ve güveniyorum. Kendisinden bu enerjiyi aldık. Bunu başaracak bilgiye ve tecrübeye sahip. Ligde kalırız ya da küme düşeriz, artık kısmet. Sezon sonunda tekrar hocamızla masaya oturup, durum değerlendirmesi yapacağız."


- Gülpınar: "Üst düzey bir kadroya sahibiz ama..."


Teknik direktör Serhat Gülpınar, Tetiş Yapı Elazığspor'un başında bulunmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Takımın bugün hak etmediği bir konumda olduğunu aktaran Gülpınar, şunları kaydetti:

"Dün itibarıyla antrenmanlarımıza başladık. Hakikaten üst düzey bir kadroya sahibiz ama fiziksel anlamda bazı eksiklerimiz var. Onu da fazla bir zamanımız olmadığı için çok geliştirme şansımız yok. Oyunculara maç kondisyonu kazandırarak bir şekilde bu durumu halletmemiz gerekiyor. Elazığspor'u 10 final maçından en iyi şekilde çıkarıp, bu ligde bırakmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. İnşallah kulüp yönetiminin bize olan güvenini boş çıkartmayız ve sezon sonunda mutlu oluruz."


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 18:55
  1. Elazığspor
  2. Futbol
  3. Spor Toto 1. Lig
  4. Teknik direktör

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İş dünyasından istihdam seferberliğine destek
    1. İş dünyasından istihdam seferberliğine..
    2. Malatya'da akıl almaz olay! Tren..
    3. Çaykur Rizespor'da İstikbal Mobilya..
    4. FETÖ'nün yeniden yapılanmasına büyük..
    5. "Terör örgütlerinin ağzıyla konuşanlar..
    6. Toplu konut tanıtım ve tesis açılış..
    7. Irak'ta 100 bin Ezidi DEAŞ nedeniyle..
    8. Hamza Hamzaoğlu, Erzurumspor'un..
    9. "İhracatımızdaki artışı kalıcı hale..
    10. AK Parti'nin Esenyurt mitingi
    11. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına..
    12. Vefat eden babasının tişörtünü giydi!..
    13. Terör mağdurları konutlarına kavuştu
    14. Gaziantep'te duruşma çıkışı kavga: 5..
    15. Elazığspor, teknik direktör Serhat..
    16. Eski sağlık müdürüne FETÖ'den hapis..
    17. ABD'de büyük skandal! Trump FETÖ..
    18. "Kadınların iş gücüne ilave katılım..
    19. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    20. TBMM Başkanı Şentop KKTC'de Boğaz..
    21. Kamyonetle çarpışan motosikletin..
    22. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay,..
    23. Bakan Selçuk: “Kadınların iş gücüne..
    24. "1 Nisan'da yeni bir dönem başlatıyoruz"
    25. Kırklareli'nde 61 düzensiz göçmen..
    26. Denizli'de eğlence mekanlarında..
    27. Akıncı Üssü davası
    28. Karaman’daki arazi cinayeti zanlısı..
    29. Avrupa ülkesinde alarm verildi! HIV..
    30. BMW ve Toyota’dan İngiltere’ye Brexit..
    Firari hortumcu Cem Uzan Türkiye'ye mi dönüyor? "Harika bir haber geldi"
    Firari hortumcu Cem Uzan Türkiye'ye mi dönüyor? "Harika bir haber geldi"
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! CHP'li adayın PKK bağlantısını deşifre etti
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! CHP'li adayın PKK bağlantısını deşifre etti
    CHP'nin 'Odun koysak seçilir' dediği yerde büyük şok!
    CHP'nin 'Odun koysak seçilir' dediği yerde büyük şok!
    Katar'dan flaş S-400 açıklaması
    Katar'dan flaş S-400 açıklaması
    Erdoğan talimatı verdi! Ülke ihtiyacının tamamı Samsun'dan karşılanacak
    Erdoğan talimatı verdi! Ülke ihtiyacının tamamı Samsun'dan karşılanacak

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    23 zincir markete soruşturma
    23 zincir markete soruşturma
    İstanbul'da gizemli olay! Kapılardan içeri para dolu zarflar atıyorlar
    İstanbul'da gizemli olay! Kapılardan içeri para dolu zarflar atıyorlar