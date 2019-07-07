Elazığspor,Ömer Yıldız ileanlaştı

TFF 2. ligde mücadele edecek olan Birevim Elazığspor, Ömer Yıldız’la 2 yıllık anlaşma sağladı.

TFF 2. Lig ekiplerinden B. Elazığspor, yeni sezonun ilk imzasını iç transferde Ömer Yıldız’a attırdı. Uzun yıllardır Bordo-Beyazlı ekipte görev yapan ve bu sürede bazı takımlarda kiralık olarak giden forvet oyuncusu ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Transfere ilişkinkulüpten yapılan açıklamada, “2018-2019 Sezonu sonunda kulübümüzle olan sözleşmesi sona eren futbolcumuz Ömer Yıldız ile yeniden anlaşma sağlanmıştır. Kulüp Başkanımız Selçuk Öztürk ile biraraya gelen forvet oyuncumuz Ömer Yıldız, 2019-2020 ve 2020-2021 sezonlarını kapsayan 2 yıllık yeni sözleşme imzalamıştır. İmzalanan yeni sözleşmenin camiamıza hayırlı olmasını diliyor, Ömer Yıldız’a bordo-beyaz forma altında başarılar dileriz” denildi.

Geçtiğimiz sezonun büyük bölümünü sakatlıkla geçiren 24 yaşındaki oyuncu sadece 2 maçta forma şansı bulabilmişti.