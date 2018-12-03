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Elazığspor Kulübünün olağan genel kurulu ertelendi

03 Aralık 2018 Pazartesi 20:14
Elazığspor Kulübünün olağan genel kurulu ertelendi


ELAZIĞ (AA) - Elazığspor Kulübünün olağan seçimli genel kurul toplantısı, gerekli çoğunluk sağlanamadığı için ertelendi.

Elazığspor Kulübü Başkanı İrfan Yumakgil ve yönetim kurulunun istifasının ardından Elazığ Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılması planlanan olağan genel kurul toplantısı, gerekli çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle 11 Aralık Salı gününe ertelendi.

Kongre sürecini başlatmalarına rağmen bugüne kadar kulüp başkanlığı için kimsenin aday olmadığını ifade eden Yumakgil, şöyle konuştu:

"Bundan sonra bu kulübe sahip çıkacak arkadaşlar, tek başlarına bir yönetim oluşturamıyorlarsa, 2-3 grup bir araya gelip liyakat ve tecrübe babında içlerinden birini seçip yürütsünler. Bu da olmazsa zaten kayyuma kalacaktır. Bu kulübün 45 milyon lira civarında bir ödemesi bulunuyor. Bunun 15 milyon liraya yakını eski başkanlardan bir arkadaşımıza ait. Her ne kadar 2 milyon lira civarında alacağım var dese de onu ikinci bir şahsa sattığı için orada bir tatlı su kurnazlığı vardır. Geriye kalan 30 milyon lira da FIFA'ya, kulüp personelimize, futbolculara ve piyasaya olan borçlardır. Bizler futbolcularımıza vermiş olduğumuz sözleri, bize söz verenlerin yerine getirmediğinden bıraktık."

Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 20:14
  1. Elazığspor Kulübü
  2. Futbol
  3. Olağan Genel Kurul
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