Elazığspor, Kadir Bekmezci’ylesözleşmeyi 2 yıl uzattı

Elazığsporiç transferdeön libero oyuncusu Kadir Pekmezci ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

TFF 2. Lig ekiplerinden Birevim Elazığspor, iç transferde imzalara devam ediyor. Daha önce birçok isim ile anlaşan Elazığspor,ön libero oyuncusu 34 yaşındaki Kadir Bekmezciile 2 yıllıkyeni sözleşme imzaladı.Bekmezci’nin geçmiş dönem sözleşme alacaklarından 475 bin TL’den feragat ettiği bildirildi.

Külüp tarafından yapılan açıklamada, “Sezon sonu itibariyle kulübümüzle olan sözleşmesi sona eren Kadir Bekmezci ile yeniden anlaşma sağladık. Tecrübeli futbolcumuz ile 2 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Kulüp Başkanımız Selçuk Öztürk ile bir araya gelen Kadir Bekmezci, geçmiş dönem sözleşme alacaklarından 475 Bin TL feragat etmiştir. Duyarlı davranışından dolayı Kadir Bekmezci’ye teşekkür eder, bordo-beyaz forma altında başarılar dileriz” denildi.