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Elazığspor için kritik toplantı

TFF 2.

06 Temmuz 2019 Cumartesi 17:45
Elazığspor için kritik toplantı

TFF 2. Lig’de yeni sezon öncesi planlaması henüz belli olmayan Birevim Elazığspor için önemli bir toplantı gerçekleştirildi.


B. Elazığspor’da 2019-2020 sezonunun planlaması yapılıyor. Geçtiğimiz sezon Spor Toto 1. Lig’e veda eden ve büyük bir borç yükü bulunan B. Elazığspor’da yeni sezon için ilin mülki ve idari amirleriyle toplantı yapıldı. Orman Bölge Müdürlüğü’nde gerçekleşen toplantıya Vali Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti Elazığ Milletvekilleri Metin Bulut, Sermin Balık, Zülfü Tolga Ağar veZülfü Demirbağ, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ileKulüpBaşkanı Selçuk Öztürk katıldı. Yaklaşık olarak 1.5 saat süren toplantının ardından Milletvekili Zülfü Demirbağ açıklamalarda bulundu.


“Toplantının sonucu olumlu”


Toplantıda öncelikli olarak kamp çalışmalarını konuştuklarına değinen AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, “Ayın 15’inde takım yeni sezon hazırlıklarınabaşlayacak. Onu yetiştirmek için sponsor firmalarile randevu alıp görüşelim dedik. Akabinde de yol haritası tespit ettik. O yol haritası çerçevesinde girişimlerimiz olacak. Gerek belediye başkanımız, gerek milletvekillerimizle neler yapacağımızı konuşacağız. Bazı önemli hususları görüştük. Şimdi burada detaya girdiğimiz zaman şov yapmış oluruz. Zamanı geldiğinde atacağımız adımlarla gerekli açıklamayı yaparız. Toplantının sonucu olumlu. Elazığspor hepimizin malı. Futbol takımları ilin tanıtımında en büyük rolü üstlenir. Dolayısıyla biz süper ligden buraya geldik. Tekrar süper ligin yolunda neler yapabiliriz kısa, orta, uzun vadede bunları görüştük. Adımları attıkça kamuoyunu bilgilendiririz” dedi.


“Alternatif sahanın ödeneği tamam”


Yıkılan Elazığ Atatürk Stadyumu’nun yerine yapılacak olan statla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Milletvekili Demirbağ, “Stadın ödeneği konusunda Ankara’yla görüşüyoruz ama sezona yetişmeyecek. Alternatif olarak Doğukent’tte fuar alanında bir çim saha ve çelik konstrüksiyon tribün yapılacak. Onun ödeneği tamam. Talimat verildi ve süratli bir şekilde sezona yetiştirmeye çalışacağız. Ola ki yetişmezse de birkaç maç sonra hizmete vereceğiz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 17:45
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