Elazığspor,Cengizhan Akgün’le sözleşmeyi 1 yıl uzattı

Elazığspor iç transferde sağ kanat oyuncusu Cengizhan Akgün’le 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

TFF 2. Lig ekiplerinden Birevim Elazığspor, iç transferde imzalara devam ediyor. Daha önce Ömer Yıldız ve Ahmet Doğan’ın sözleşmelerini uzatan Bordo-Beyazlı ekip, sağ kanat oyuncusu Cengizhan Akgün’le de sözleşme yeniledi.

Konuya ilişkin olarak kulüpten yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcumuz Cengizhan Akgün’ün sözleşmesi 1 yıl uzatıldı. Genç futbolcumuzun 2019-2020 sezonu sonunda sona erecek olan sözleşmesi 2020-2021 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır. Kulüp Başkanımız Selçuk Öztürk ile bir araya gelen futbolcumuz, önümüzdeki sezonu kapsayan sözleşme alacaklarının yarısından feragat etmiştir. Duyarlı davranışından dolayı futbolcumuz Cengizhan Akgün’e teşekkür eder, bordo-beyaz forma altında başarılar dileriz” denildi.