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Elazığspor - Adana Demirspor maçının ardından

Birevim Elazığspor ile Adana Demirspor arasında Şanlıurfa 11 Nisan Stadında oynanan karşılaşmanın ardından teknik adamlar mücadeleyi değerlendirdi.

16 Mart 2019 Cumartesi 18:15
Elazığspor - Adana Demirspor maçının ardından

Birevim Elazığspor ile Adana Demirspor arasında Şanlıurfa 11 Nisan Stadında oynanan karşılaşmanın ardından teknik adamlar mücadeleyi değerlendirdi.


Penaltı ile İdriassa’nın gördüğü kartın tartışmalı olduğunu söyleyen Birevim Elazığspor Teknik Direktörü Serdar Gülpınar, ”Oyunun başında, oyuna başlamadan, oyunun 3’üncü, 5’inci dakikasında bir oyuncu değişikliği, yani oyun düzenimiz, sahaya dizilişimiz bu anlamda fark etti açıkçası. Mevkisi olmayan oyuncuları farklı mevkilerde oynatmak zorunda kaldık. Zaten kadro derinliği açısından derin bir kadromuz yok. Saha içinde bunu bazen hissettik ama oyuncularım iyi mücadele ettiler, ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Hatta 1-0 iken yakaladığımız pozisyon gol olsa maç 1-1 de bitebilirdi diye düşünüyorum ama kafamda hem penaltıyla hem de İdriassa’nın gördüğü kırmızı kartla ilgili inanılmaz şüpheler var. Benim gördüğüm ikisi de, önce Gökhan Akkan’a faul var. İlk pozisyonda Yiğit ile de konuştum, o da penaltı olmadığını söyledi ama maalesef diyecek bir şeyimiz kalmadı. Akşama kadar konuşun hiçbir şey fark etmiyor. Sonuçta oraya 2-0 yazılıyor. Derdinizi anlatabileceğiniz ya da bunu geri çevirebileceğiniz bir şey yok. O dakikada verilen karar geri dönmüyor. Sadece siz canınızın yandığı ile kalıyorsunuz. Bunu böyle takdir ettiler, yapacak bir şey yok” dedi.



Skor dışında oyundan memnun kalmadığını söyleyen Adana Demirspor Teknik Direktörü Ümit Özat, ”Öncelikle oyundan memnun olmadığımı ifade edeyim. Zaten bunu devre arası oyuncularıma da ifade ettim. Bir çok yönüyle bu oyunu değerlendirebilirsiniz. Bu gün 10’a 1 bitecek bir maç son paslardaki laubalilik, ciddiyetsizlik, rakibi küçük görmek gibi futbolun kabul etmediği durumlar ve buna rağmen kimse sizin ne kadar pozisyona bakmaz. Son dakikada Diarra’nın kaçırdığı gol olsa belkide buradan 2 puan bırakıp gideceksiniz. Diğer tarafından baktığınızda da Gazişehir bu takımı 2-1 zar zor yendi. Gençlerbirliği yine aynı skorla 2-1 yendi. Biz bu gün o kadar çok kaçırdığımız pozisyonlar var ki 2’yi, 3’ü bulsak oyun başka yerlere giderdi ama skor haricinde oyundan çok da memnun kaldığımı söyleyemem” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 18:15
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