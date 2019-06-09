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Elazığlılardan Yıldırım'a yoğun ilgi

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'a "48. Peynirli Ekmek Festivali"ni ziyaretinde vatandaşlarca yoğun ilgi gösterildi- Etkinliğe katılan 96 yaşındaki Fatma Dursun, özçekim yaptığı Yıldırım'a destek sözü verdi

09 Haziran 2019 Pazar 22:53
Elazığlılardan Yıldırım'a yoğun ilgi

İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'a "48. Peynirli Ekmek Festivali"ni ziyaretinde vatandaşlarca yoğun ilgi gösterildi.

Elazığ Dernekler Federasyonu ve Fındıkzade Elazığlılar Derneği'nin Belgrad Ormanlarında düzenlediği festivali ziyaret eden Yıldırım, sevgi gösterileriyle karşılandı.

Yıldırım, burada 96 yaşındaki Fatma Dursun ve ailesinin yanına giderek bir süre sohbet etti. Torununun çocuğunu gören Dursun, Yıldırım'la özçekim yaptı. Fatma Dursun, Binali Yıldırım'a destek sözü verdi. Yıldırım'a piknik alanında Elazığspor'un şapka ve tişörtü ile Elazığ kasketi hediye edildi.

Piknik alanını gezen Binali Yıldırım, bir ailenin daveti üzerine masalarına giderek karpuz kesti.

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Haber Tarihi: 09 Haziran 2019 Pazar 22:53
  1. Binali Yıldırım
  2. Elazığ
  3. piknik

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