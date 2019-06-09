Elazığlılardan Yıldırım'a yoğun ilgi AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'a "48. Peynirli Ekmek Festivali"ni ziyaretinde vatandaşlarca yoğun ilgi gösterildi- Etkinliğe katılan 96 yaşındaki Fatma Dursun, özçekim yaptığı Yıldırım'a destek sözü verdi

İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'a "48. Peynirli Ekmek Festivali"ni ziyaretinde vatandaşlarca yoğun ilgi gösterildi. Elazığ Dernekler Federasyonu ve Fındıkzade Elazığlılar Derneği'nin Belgrad Ormanlarında düzenlediği festivali ziyaret eden Yıldırım, sevgi gösterileriyle karşılandı. Yıldırım, burada 96 yaşındaki Fatma Dursun ve ailesinin yanına giderek bir süre sohbet etti. Torununun çocuğunu gören Dursun, Yıldırım'la özçekim yaptı. Fatma Dursun, Binali Yıldırım'a destek sözü verdi. Yıldırım'a piknik alanında Elazığspor'un şapka ve tişörtü ile Elazığ kasketi hediye edildi. Piknik alanını gezen Binali Yıldırım, bir ailenin daveti üzerine masalarına giderek karpuz kesti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.