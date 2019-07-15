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Elazığlı öğretmenler, şehitler için söyledi

Elazığ’da 15 Temmuz Şehidi Eyyüp Oğuz’un ismi verilenAnadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje okulu öğretmenleri “Şehitler Ölmez” türküsünü seslendirip klip çekti.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 17:28
Elazığlı öğretmenler, şehitler için söyledi

Elazığ’da 15 Temmuz Şehidi Eyyüp Oğuz’un ismi verilenAnadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje okulu öğretmenleri “Şehitler Ölmez” türküsünü seslendirip klip çekti. Klibin sonunda yer alan öğrencilerle şehidin babasının buluşması ise duygulandırdı.


15 Temmuz Hain darbe girişiminde Ankara’nın Gölbaşı İlçesinde şehit düşen Elazığlı Şehit Eyyüp Oğuz’un adı FETÖ’den alınan okula verilmişti. 15 Temmuz Destanının 3’ncü senesinde öğretmenler tarafından şehitler için “Şehitler Ölmez” türküsünü seslendirildi. Şehit Eyyüp Oğuz’un Babası Tevfik Oğuz’unda klipte oynaması duygusal görüntüler oluşturdu.


15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra binayı FETÖ’den devraldıklarını ve Şehit Eyyüp Oğuz Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler adı altında şehrin ve ülkenin simge okulu olarak hizmet vermeye başladıklarını ifade eden Okul Müdürü İbrahim Halil Şerbet, “Okulumuzla ilgili her alanda ciddi kaliteli hizmetler verdiğimizin yanında hizmetimize hizmet etmek adına 15 Temmuzu canlı tutmak ve hatırlatmak adına birşeyler yapmaya karar verdik. Yaptığımız istişareler sonrasında ’Şehitler Ölmez’ isimli parçayı arkadaşlarımızla birlikte seslendirmeyi uygun gördük. Yoğun ve yorucu bir çalışmanın ardından güzel bir eser ortaya çıktı"dedi.


Okula ismi verilen 15 Temmuz şehidi Eyyüp Oğuz’un babası Tevfik Oğuz’un, ilk günden itibaren yanlarında olduğunu anımsatan Şerbet, "Kendisi çok değerli bir insan, evladını bu ülke için vatan ve millet için şehit vermiş feda etmiş bir abimiz. Bize ifade ettiği ’Hocam okulun tabelası orada olduğu bizim de canımız sağ olduğu sürece sürekli yanınızdayız’dır. Maalesef sadece iç değil dıştaki hainlerle birlikte harekete geçilerek ülkemizi yıkmak, bölmek yeni bir Suriye, ve Irak durumuna düşürmek için bir mücadele ve kalkışmaydı. Liderimizin veraseti halkımızın fedakarlığı ve özgüveni bayrağı için ezanı için gözünü kırpmadan canını verme ruhuyla birlikte püskürtülmüş oldu. Rabbim bir daha ülkemize ve bizlere 15 Temmuzu göstermesin” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 17:28
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