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Elazığ’ın başkanını 241 bin seçmen belirleyecek

Elazığ Belediye Başkanını 734 sandıkta oy kullanacak olan 241 bin 531seçmen belirleyecek.

29 Mart 2019 Cuma 12:13
Elazığ’ın başkanını 241 bin seçmen belirleyecek

Elazığ Belediye Başkanını 734 sandıkta oy kullanacak olan 241 bin 531seçmen belirleyecek. Kent genelinde ise toplamda 419 bin 71 seçmen bin 654 sandıkta oy kullanacak.


31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler seçiminde Elazığ’da bin 654 sandıkta 419 bin 71 seçmenoy kullanacak.31 Mart günü görevi tamamlanacak olan Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz’ın yerine geçecek isim için ise merkezde 734 sandık kurulacak, 241 bin 531 seçmen oy kullanacak.


Yüksek Seçim Kurulu verilerine göre, Elazığ merkez, merkeze bağlı beldeve köylerde toplam 968 sandık kurulacak, 292 bin 883 seçmen oy kullanacak.Bu seçmenlerden 241 bin 531’i Elazığ’ın belediye başkanını seçmek için kurulacak olan 734 sandıkta oy kullanma işlemini gerçekleştirecek.


Merkeze bağlı beldelerden Akçakiraz’da 21 sandıkta5 bin 570, Yurtbaşı’nda 20 sandıkta 5 bin 580, Mollakendi’de 8 sandıkta 2 bin 152 ve Yazıkonak’ta 20 sandıkta 6 bin 152 seçmen belde belediye başkanını seçecek.


Karakoçan ilçesine bağlı Sarıcan Beldesinde 5 sandıkta bin 601, Palu’ya bağlı Beyhan beldesinde ise 11 sandıkta 3 bin 148, Arıcak ilçesine bağlı beldelerden Bükardi’de 6 sandıkta, bin 514, Erimli’de 9 sandıkta 2 bin 127 ve Üçocak’ta 6 sandıkta bin 629 seçmen oy kullanacak.


İlçelerden Ağın’da 7 sandıktabin 464 , Alacakaya’da 9 sandıkta 2 bin 111 Arıcak’ta 14 sandıkta 3 bin 150,Baskil’de 13 sandıkta, 3 bin 592 ,Karakoçan’da 33 sandıkta 9 bin 889, Keban’da 11 sandıkta 3 bin 126, Kovancılar’da 51 sandıkta 15 bin 381, Maden’de 14 sandıkta 3 bin 988, Palu’da 24 sandıkta 6 bin 326 ve Sivrice’de13 sandıkta 3 bin 200seçmen oy kullanabilecek.


Elazığ merkez ve ilçelere bağlı köylerde ise toplam 625 sandık kurulacak, bu sandıklarda 95 bin 830 kişi oy kullanacak. Elazığ’da oy kullanma işlemi sabah saat: 07.00’da başlayacak 16.00’da ise sona erecek.

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Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 12:13
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