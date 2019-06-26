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Elazığ’dan Suriye’ye 112’inci yardım tırı yola çıktı

Elazığ’dan Suriye’ye 112’inci un dolu yardım tırı yola çıktı.

26 Haziran 2019 Çarşamba 17:16
Elazığ’dan Suriye’ye 112’inci yardım tırı yola çıktı

Elazığ’dan Suriye’ye 112’inci un dolu yardım tırı yola çıktı.


İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) Elazığ Şubesi öncülüğünde sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların desteğiyle bir tır un toplandı. Toplanan unların yüklendiği tır, gıda ihtiyacı duyulan bölgelere ulaştırılmak üzere Suriye’ye doğru yola çıktı. Son gönderilen tır ile Suriye’ye Elazığ’dan 112 tır gönderilmiş olduğu belirtildi.



Suriye’ye un yardımında bulunduklarını aktaran İHH Elazığ Şube Başkanı Metin Kılıç, “ İHH derneği olarak bugün itibariyle Suriye’nin içinde mağdur ve mazlum durumundaki tüm Müslüman kardeşlerimiz için Elazığ’da 112’inci tır unumuzu gönderiyoruz. Savaş başlayalı 8 yıl oldu, milyonlarca insan katledildi.Bizler İHH olarak bu süreçte üzerimize düşeni yapma gayret ediyoruz.Savaştan etkilenen kardeşlerimize yönelik başta un olmak üzereçeşitli ihtiyaç malzemelerini oraya gönderiyoruz. Elazığlı hemşerilerimizin ciddi teveccühleriyle beraber gereken yardımları ulaştırdık ve ulaştırmaya devam ediyoruz. Bugün un dolu 112’inci tırı Suriye’deki aş evlerine ve fırınlara göndereceğiz. Bunlar bir nebze de olsa oradaki kardeşlerimize aş olacak. 8 yıldır devam eden savaşın bir an önce bitmesi, ülkelerini terk edip muhacir durumuna düşen kardeşlerimizi bir an önce memleketlerine dönmeleri tek temennimiz” dedi.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 17:16
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