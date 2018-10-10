Elazığ'daki uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama
Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlıdan 2'si tutuklandığı öğrenildi.10 Ekim 2018 Çarşamba 23:25
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma yürüttü.
Kent merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, bir miktar uyuşturucu ele geçirdi, 5 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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