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Elazığ'daki uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlıdan 2'si tutuklandığı öğrenildi.

10 Ekim 2018 Çarşamba 23:25
Elazığ'daki uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma yürüttü.

Kent merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, bir miktar uyuşturucu ele geçirdi, 5 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

 

Haber Tarihi: 10 Ekim 2018 Çarşamba 23:25
  1. uyuşturucu operasyonu

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