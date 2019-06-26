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Elazığ’daki uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Elazığ polisininuyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

26 Haziran 2019 Çarşamba 17:26
Elazığ’daki uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Elazığ polisininuyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il genelinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Polisin kent merkezinde yaptığı çalışmada bazı şüphelilerin sokak satıcıları ile il genelinde uyuşturucu madde dağıtımı yaptığını tespit etti. Bunun üzerine kimlikleri belirlenen şüpheler uyuşturucu satışı yapılan eve düzenlenen operasyonda yakalandı. Şüphelilerin evinde yapılan aramada 1 kilogram kubar esrarele geçirildi.


Emniyette ifadeleri tamamlanan şüphelilerden 3’ü adliyeye sevk edildi.Mahkeme karşısına çıkartılan şüphelilerden Ü.K., C.Ş. ve Ö.F.B. ‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 17:26
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