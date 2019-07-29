Elazığ’da’kiuyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama Elazığ polisinin uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda yakalanan2 şüpheli tutuklandı.

Elazığ polisinin uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda yakalanan2 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre,İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı.Polisin çalışması sırasında şüpheli görülen 4 şahıstan biri, elindeki poşeti park halindeki aracın altına attı. Bunun üzerine durdurulan şahısların üst aramalarında ve poşet içerisinde toplam 64 gram 11 adet satışa hazır fişek halinde esrar maddesi ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 2’si hakkında uyuşturucu madde kullanmaktan, diğer 2 şüpheliN.P. ve S.Ö. hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmaktan işlem yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğünde ifadesi alınan2 şüpheli uyuşturucu madde ticareti suçundan adliyeye sevk edildi.

Mahkeme karşısına çıkartılan 2 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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