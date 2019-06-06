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Elazığ'daki silahlı saldırı

1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı

06 Haziran 2019 Perşembe 16:37
Elazığ'daki silahlı saldırı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da düzenlenen ve 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği iddiasıyla Kayseri'de yakalanan zanlı tutuklandı.

Dün merkeze bağlı Ataşehir Mahallesi Zeybekler Sokak'taki evlerinde düzenlenen, Remziye Bakımlı'nın (57) hayatını kaybettiği, eşi Cemal Bakımlı'nın (63) yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında olay yerinden kaçan ve Kayseri'de düzenlenen operasyonla yakalanan çiftin akrabası olduğu belirlenen K.B'nin (34) Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamladı.

Adliyeye sevk edilen K.B, savcılıktaki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, saldırıda kullanılan tüfeğin de ele geçirildiği belirtildi.

Elazığ'da dün Cemal (63) ve Remziye Bakımlı (57) çiftine evlerinde silahlı saldırı düzenlenmiş, Remziye Bakımlı olay yerinde hayatını kaybetmiş, eşi Cemal Bakımlı ise yaralanmıştı.

Olayın ardından otomobille kaçan saldırgan K.B, Kayseri'de düzenlenen operasyonla yakalanmıştı.

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Haber Tarihi: 06 Haziran 2019 Perşembe 16:37
  1. Elazığ
  2. silahlı saldırı

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