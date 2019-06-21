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Elazığ’daki şiddetli yağış 2 kerpiç evi yıktı

Elazığ’da dün etkili olan şiddetli yağışın ardından 2 evin yıkıldığı, 1 evin ise ağır hasar gördüğü bildirilirken, istinat duvarının yıkılması nedeniyle de 10 aracın hasar aldığı aktarıldı.

21 Haziran 2019 Cuma 12:03
Elazığ’daki şiddetli yağış 2 kerpiç evi yıktı

Elazığ’da dün etkili olan şiddetli yağışın ardından 2 evin yıkıldığı, 1 evin ise ağır hasar gördüğü bildirilirken, istinat duvarının yıkılması nedeniyle de 10 aracın hasar aldığı aktarıldı.


Dün Meteorolojinin önceden uyardığı yağış kent genelinde öğleden sonra kuvvetli şekilde etkisini göstermiş, kentte yollar ve alt geçitler başta olmak üzere bir çok yer su ile dolmuştu. Yağış sonrası Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerinin sahada yaptığı çalışmada, hasar tespiti gerçekleştirildi.


İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada,"İlimizde dün öğleden sonra saat 14.00 da başlayan şiddetli sağanak yağış ve dolu, yaklaşık bir saat süreyle etkili olmuştur. Yağış nedeniyle merkezdeki battı çıktı kavşaklar, birçok ev ve iş yeri su baskınına uğramıştır.Valimizin talimatlarıyla müdürlüğümüz hasar tespit ekipleri derhal şiddetli yağıştan etkilenen ve ihbar gelen yerlere görevlendirilmiş,hasar tespit çalışmaları başlatılmıştır. Herhangi ölü ve yaralımızın olmadığı olayda ilk yapılan tespitler sonucu,Sanayi Mahallesinde kerpiç 2 ev yıkılmış, bir evde de ağır hasar oluşmuştur. Mustafapaşa Mahallesinde bulunan Orduevi`nin muhtelif 3 yerinde ihata duvarının yıkılması neticesinde tehlike arz ettiği tespit edilen yaklaşık 30 metrelik ihata duvarı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce yıktırılmış ve enkazı kaldırılmıştır. Burada da ihata duvarının yıkılması sonucu 10 araç hasar görmüştür"denildi.

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 12:03
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