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Elazığ’daki sel ve su taşkınları hasara neden oldu

Elazığ’da dün etkili olan şiddetli yağış sonrası en çok hasarın Sanayi ve Mustafa Paşa Mahallesi’nde meydana geldiği, 2 evin yıkıldığı, 12 aracın hasar gördüğü, 1 evde ağır hasar olduğu ve onlarca ev iş yerini su bastığı öğrenildi.

21 Haziran 2019 Cuma 13:38
Elazığ’daki sel ve su taşkınları hasara neden oldu

Elazığ’da dün etkili olan şiddetli yağış sonrası en çok hasarın Sanayi ve Mustafa Paşa Mahallesi’nde meydana geldiği, 2 evin yıkıldığı, 12 aracın hasar gördüğü, 1 evde ağır hasar olduğu ve onlarca ev iş yerini su bastığı öğrenildi.


Dün Meteorolojinin önceden uyardığı yağış, kent genelinde öğleden sonra kuvvetli şekilde etkisini göstermiş, kentte yollar ve alt geçitler başta olmak üzere birçok yer su ile dolmuştu. Yağış sonrası çoğu mahallelerde su baskınları olurken en çok etkilenen yerler Sanayi ve Mustafa Paşa Mahallesi oldu. Yağış sonrasında Sanayi Mahallesi’nde 35 evi su basarken,2 ev yıkıldı, 1 ev ağır hasar aldı ve 2 araç ise yıkılan evin altında kaldı.


Mustafa Paşa Mahallesi’nde de istinat duvarı çökerken toplam 10 araç hasar gördü ve birçok iş yerini de su bastı. Valilik koordinesinde ekiplerin hasar tespit çalışmasının sürdürdüğü bildirildi.


Dün Elazığ genelinde birçok mahalleyi su bastığı gibi sel ve taşkının Sanayi Mahallesi’nde de çok ciddi etkilere neden olduğunu belirten mahalle muhtarı Necati Karataş, "Menfezimin yeterli gelmemesinden kaynaklı geri basmasından birçok evde su altında kaldı. 35 ev su altında kaldı. 2 ev yıkıldı ve bir evin altında 2 araç kaldı. Hasar tespit çalışması yapılıyor. Hem AFAD hem de muhtarlığımız çalışmalarını sürdürüyor. Herkese geçmiş olsun. Rabbim bir daha böyle afetlerin yaşanmamasını nasip etsin” dedi.


Dün yağış sonrasında evi su bastığını dile getiren Hatice Sütlü ise "2 taraftan sel vurunca. Evi bele kadar su bastı. Kullanılacak hiçbir şey yok. o sıra evdeyim kendimi dışarı zor attım. Hiçbir şey de yapamadım. Suyu çeken kadar bekledim. Su çekildikten sonra kullanılacak hiçbir şey kalmadı” diye konuştu.


2 aracının yıkılan evin altında kaldığını aktaran Murat Azbayi, “Araçların üstüne ev yıkıldı. Allah’tan gelen bir şey. Hasar kaybımız çok. Arabalarımızı hep senetle almıştık. Büyüklerimizden yardım bekliyoruz” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 13:38
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