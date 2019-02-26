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Elazığ’daki sahte para operasyonunda 3 kişi adliyeye sevk edildi

Elazığ’da polisin düzenlediği operasyonda kargoda ele geçirilen 67 bin 700 TL sahte paraile ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

26 Şubat 2019 Salı 15:37
Elazığ’daki sahte para operasyonunda 3 kişi adliyeye sevk edildi

Elazığ’da polisin düzenlediği operasyonda kargoda ele geçirilen 67 bin 700 TL sahte paraile ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yapılan çalışmada durdurulan bir kargo firmasına ait araçta arama yapıldı. Yapılan aramadaaraçtaki bir kargo paketinde100 TL’likbanknotlar halinde 677 adet 67 bin 700TL’lik sahte para ele geçirildi. Çalışmasını sürdüren polis kargo teslimatını alacak ve sahte paraları piyasaya sürecek olan 2 şahsı belirleyerek operasyon yaptı. Operasyonda 2 şüphelide gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Şüphelilerin ifadesinin alınmasının ardından belirlenen 1 şüpheli daha gözaltına alındı. 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 15:37
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