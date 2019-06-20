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Elazığ'daki sağanak

20 Haziran 2019 Perşembe 23:54
Elazığ'daki sağanak

ELAZIĞ (AA) - Elazığ Valiliği, kentte etkili olan sağanak nedeniyle zor durumda kalan vatandaşlara ivedilikle müdahale edildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, sağanak nedeniyle kentte sel ve su baskınlarının yaşandığı anımsatıldı.

Kamu kurumları, il ve belde belediyelerinin tüm imkanları kullanılarak zarar gören yerlere Valilik koordinasyonunda müdahale edildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sel ve su baskınından etkilenen 3 vatandaşımıza AFAD ekiplerimiz tarafından anında müdahale edilerek kurtarılmış, 20 vatandaşımız otellere yerleştirilmiş ve vatandaşlarımızın yaşamsal ihtiyaçları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Kızılay ve AFAD tarafından karşılanmıştır."

Açıklamada, ayrıca sağanaktan etkilenen yerlerle ilgili başlatılan hasar tespit çalışmalarının yüzde 90 oranında tamamlandığı aktarıldı.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 23:54
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