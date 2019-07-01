Elazığ’dakiorman yangını söndürüldü

Elazığ’ın Keban ilçesindeormanlık alandaçıkan yangın söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, dünsaat 17.00 sıralarında Keban ilçesinin Bükümlü köyündeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangınçıktı. Rüzgarında etkisi ile büyüyenyangın kısa sürede büyüyerekbuğday tarlalarına da sıçradı.Köy sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine Elazığ,Keban , Ağınve çevre ilçelerden itfaiye ekipleri sevk edildi.Yaklaşık 700 dönüm ekili ve ormanlık alanın kül olduğu yangında,ulaşılamayan noktaları açmak için olay yerine greyder, kepçe ve iş makineleri gönderildi. Tüm ekiplerin seferber olduğu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

İtfaiye ekiplerinin ormanlık alanda soğutma çalışması yaptığı öğrenildi.