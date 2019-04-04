Elazığ’daki deprem Şanlıurfa’da hastane boşalttı Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 5.

Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem Şanlıurfa’da da hissedildi. Deprem nedeniyle Şanlıurfa’nın Suruç ilçesindeki hastane acilen boşaltıldı.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Elazığ’ın Sivrice ilçesi olan 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 21.31 sıralarında meydana gelen deprem Şanlıurfa merkez ile Siverek, Hilvan, Bozova, Halfeti ve Suruç ilçelerinde de hissedildi. Büyük korkuya neden olan deprem nedeniyle Suruç ilçesindeki devlet hastanesi acilen boşaltıldı. Depremi hisseden hastalar kollarında serumlarla hastane bahçesine çıktı.

Depremin Elazığ’da meydana geldiğini öğrenen hastalar uzun süre hastaneye girmekten çekindi.

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