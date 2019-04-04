Elazığ'daki deprem
AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu:- "Hissedilen şehirler ve köylerle irtibata geçtik. Gelişmeleri takip ediyoruz"04 Nisan 2019 Perşembe 20:57
ANKARA (AA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Elazığ'daki depreme ilişkin, "Hissedilen şehirler ve köylerle irtibata geçtik. Gelişmeleri takip ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Güllüoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Elazığ'da ilk belirlemelere göre 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Hissedilen şehirler ve köylerle irtibata geçtik. Gelişmeleri takip ediyoruz. Geçmiş olsun." ifadelerine yer verdi.
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