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Elazığ’da zabıta ekipleri denetim yaptı

Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, gıda üretimi ve satışı yapan iş yerlerine yönelik denetim yaptı.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 14:45
Elazığ’da zabıta ekipleri denetim yaptı

Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, gıda üretimi ve satışı yapan iş yerlerine yönelik denetim yaptı.


Elazığ’da Belediye Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, halk sağlığının korunması amacıyla Köfteciler Sokağında bulunan iş yerlerini denetledi.Gıda üretimi ve satışı yapılan noktalara yönelik gerçekleştirilen denetimlerde işyerleri, genel temizlik koşulları, hijyen kurallarına uygunluk, gıdaların son kullanma tarihleri, gıdaların muhafaza koşulları ve gramaja uygunluğu, işyeri açma ve çalışma ruhsatı gibi konular denetlendi.


Elazığ Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, halk sağlığının korunması ve vatandaşların hazır gıdaları güvenle tüketmelerini sağlamak amacıyla zabıta ekiplerinin etkin denetimlerini aralıksız sürdürdükleri belirtilerek, eksikleri bulunan işyerlerine gerekli uyarı ve cezai müeyyidelerin uygulandığı kaydedildi.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 14:45
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