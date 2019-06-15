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Elazığ’da YKS heyecanı

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Elazığ’da da üniversiteye girişte ilk aşama olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) heyecanı yaşandı.

15 Haziran 2019 Cumartesi 11:06
Elazığ’da YKS heyecanı

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Elazığ’da da üniversiteye girişte ilk aşama olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) heyecanı yaşandı.


Elazığ’da YKS’ye girecek adaylar saat 10.15’de başlayan sınav için öncesinde okulların önüne geldi. Aileleriyle birlikteokullara gelen adaylar, binalarda detaylı üst araması ve kimlik kontrolünden sonra içeriye alındı. Saat 10.00’da okullarda kapılar kapatıldı. Bazı adaylar ise son anda sınava yetişti. Sınav saatinin başlamasıyla birlikte öğrenciler sınav salonlarında, aileleri ise dışarıda ter döktü. Dışarıda çocuklarını bekleyen bazı veliler Kur’an-ı Kerim okuyarak dua etti.


YKS sınavına girmek için geldiğini ifade eden Mustafa Şeleli, “Herkese başarılar diliyorum. Bu benim ikinci girişim olacak. Hedefimi tutturuncaya kadar girmeyi düşünüyorum. Önemli olan istediğim yere girmek. Tıp istiyorum olur inşallah. Herkese başarılar diliyorum. Tüm arkadaşlarımın sınavı iyi geçer umarım. Heyecanlanma başarısızlıktan başka bir şey getirmeyecektir.Herkese başarılar diliyorum” dedi.


Teknoloji Fakültesinde sınava gireceğini belirten Emir Kılınç ise, “Sınavagireceğiz sonuç ne olursa olsun sağlık sıhhat olsun. Gerisinin bir önemi yok bir daha hazırlanırız. Elimizden geleni yapacağız.Hedefim Besyo sevdiğim meslek olduğu için. Sınava girecek arkadaşlarıma tavsiyem sevdikleri istedikleri meslekleri yapsınlar” diye konuştu.


Bir senedir çocuğunun sınava çalıştığını dile getirenFerit Gür, “Burada sınava giren bütün arkadaşların çocuklarına kolaylık versin. Eşimle birlikte geldik. çocuğumuzu stresine heyecanına ortak olmak için geldik. çocuğuma tavsiyede bulunmak için burada bulunmaktayız” sözlerini kullandı.


Kalabalıktan dolayı zor şekilde geldiğini söyleyen İdris Yavuz’da, “Sınav stresi Allah hepsinin yardımcısı olsun. Emeklerini boşa çıkarmasın. Güzel ve tatlı bir stres, çocuklarımız umduklarını bulurlar. İstedikleri yerde okurlar. Rabbim tüm ailelerin ve çocukların emeğini boşa vermesin. Gönlünde geçirdikleri fakülteye girerler”diyerek düşüncelerini aktardı.

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Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 11:06
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