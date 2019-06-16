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Elazığ’da yılanların dansı görüntülendi

Elazığ’da bir köyde yılanların dansı görüntülendi.

16 Haziran 2019 Pazar 11:33
Elazığ’da yılanların dansı görüntülendi

Elazığ’da bir köyde yılanların dansı görüntülendi.


Merkeze bağlı Elmapınarı köyünde bir tarlada 2 yılanın dansı görüntülere yansıdı. Birbirine kenetlenen yılanlar, uzun süre birbirine dolanarak dans edercesine hareket etti. O anı gören vatandaşlardan biri cep telefonu ile yılanların dansını kaydetti. Yılanlar bir süre sonra ekinlerin arasında kayboldu.


Yılanların bu hareketinin çiftleşme dansı olarak yorumlandığı öğrenildi.

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Haber Tarihi: 16 Haziran 2019 Pazar 11:33
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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