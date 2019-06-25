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Elazığ’da " Yenidoğan Canlandırma" eğitimi

Elazığ’da 3 gün sürecek olan Yenidoğan Canlandırma Programı (NRP) Eğitimi başladı.

25 Haziran 2019 Salı 13:46
Elazığ’da " Yenidoğan Canlandırma" eğitimi

Elazığ’da 3 gün sürecek olan Yenidoğan Canlandırma Programı (NRP) Eğitimi başladı.


Sağlık Bakanlığı tarafından bebek ve yeni doğan ölümlerini en aza indirilmesi amacıyla doğum eyleminde görev alan, yeni doğan bebekler ile ilgili bütün personelin canlandırma eğitimi alması amacı ile yürütülen “Yenidoğan Canlandırma Programı” kapsamında eğitim düzenlendi. Özel bir otelin konferans salonunda İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda başlayan ve 3 gün sürecek uygulayıcı eğitimine çok sayıda sağlık personel katıldı. Eğitim sonunda sınavda başarılı olanlara sertifika verileceği belirtildi.


Bebek ölümlerinin bir ülkenin gelişmişliğini gösteren en önemli parametrelerden biri olduğuna dikkat çekenİl Sağlık Müdürü Doç.Dr. Cahit Polat, “ Bir ülkede bebekler az ölüyorsave oran az ise o ülke gelişmiş bir ülkedir. Bu bağlamda ülkemizdeSağlık Bakanlığının son yıllarda çok güzel ve isabetli çalışmalar seviyesinde bebek ölüm oranlarını oldukça düşük seviyelere indirmeye başarmıştır ve gelişmiş ülkeler arasında yerini almıştır. Elazığ’da Türkiye içinde iyi bir noktadadır. Türkiye’nin en son verilerine göre bebek ölüm oranı binde 9,2 ve Elazığ ilimizin ölüm oranıise binde 9,0 olarak belirtilmiştir.‘Yenidoğan Canlandırma’ programı eğitiminin amacı özellikle doğum salonlarında çalışan veya yeni doğana girişimsel müdahalede bulunan bütün sağlık çalışanlarını eğitmek, onları standart canlandırma algoritmasını uygulamak ve böylelikle ölüm oranlarının azaltılmasıdır” dedi.


Açılış konuşmasının ardından katılımcılara alanında uzmanlar tarafından eğitim verilmeye başlandı.

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 13:46
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