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Elazığ’da yatırımcılara Körfez ülkeleri anlatıldı

Elazığ’dadüzenlenen seminerde yatırımcılara Bahreyn ve Körfez ülkelerindeki pazar fırsatları anlatıldı.

11 Temmuz 2019 Perşembe 15:12
Elazığ’da yatırımcılara Körfez ülkeleri anlatıldı

Elazığ’dadüzenlenen seminerde yatırımcılara Bahreyn ve Körfez ülkelerindeki pazar fırsatları anlatıldı.


Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası (Elazığ TSO) ile Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) tarafından Bahreyn ve Körfez ülkeleri ile ekonomik ilişkileri, ithalat ve ihracatçıyı geliştirmek için ‘Bahreyn ve Körfez Ülkeleri Pazar Firsatlari Semineri’ düzenlendi. Elazığ TSO toplantı salonunda düzenlenen seminerde, Türkiye Cumhuriyeti Manama Büyükelçiliği Ticaret Müşaviri Doç. Dr. Güzin Bayar tarafından pazar fırsatları anlatılarak çeşitli bilgiler verildi.


Hedeflerinin ihracatçılara yardımcı olmak veTürkiye’nin ticari ilişkilerini geliştirmek olduğunu belirten Türkiye Cumhuriyeti Manama Büyükelçiliği Ticaret Müşaviri Doç. Dr. Güzin Bayar,“Benim tavsiyem bir ülkeye gitmek istediğinizde öncelikle ticaret müşavirlerimize gelin. Bizlerden bilgi alın. Biz devlet kurumuyuzve ücretsiz olarak çok miktarda bilgiyi size sağlıyoruz.Bizden alabileceğiniz yardımları ve öncelikle piyasa hakkındaki bilgileri alın.Fırsat buldukça çeşitli şehirlerimizi ziyaret edip ihracatçılarımızı bilgilendirmek istiyorum.Bahreyn Türkiye de çok tanınmayan bir Pazar. O yüzden de bilgilendirmek istiyorum. Ama ihracat açısından çok ciddi potansiyeli var. Körfezin en küçük ülkesi vebir buçuk milyon nüfusu var. 47 bin dolar kişi başına düşen milli geliri ile potansiyeli yüksek bir ülke. Bahreynliler Türkiye’yi çok seviyorlar. Türkiye’yi ziyaret ediyorlar. Turizmimiz çok iyi gidiyor.Bu sene yüzde 20 turist artışı var. Geçen sene yetmiş yedi bin kişi ülkeden Türkiye’yi ziyaret etti. Bahreynli iş adamalarını dinlediğimizde Türkiye’ye karşı övgü dinliyoruz. Ondan sonra iş konuşmaya geçiyoruz.Türkiye’den ithalat yapmakla da çok ilgileniyorlar. Bu kapsamda özellikle Bahreyn iş adamları dernekleri ile iş kadınları ile temaslarımız sürüyor” dedi.


Türkiye’nin gündem maddesinin üretmek ve ihracat yapabilmek olduğunu vurgulayan Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan, “Bununla alakalı da yakın coğrafyamızdaki ülkeler ile ticari ilişkileri güçlendirebilmemiz en büyük hedefimiz. Bahreynve Körfez ülkelerinden biri.Nüfus anlamında çok küçük ama gelir seviyesi bakımından çok yüksek bir ülke. Kendi içinde birçok fırsatlar barındırıyor. Elazığ iş dünyası Bahreyn ile karşılıklı ticaret ilişkilerini güçlendirecektir” diye konuştu.


Temel hedeflerini bölgenin ve ilin ihracatını geliştirmek olduğunu dile getiren FKA Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu , “Bu toplantılar ile iş dünyamızın cesaretini arttırmakistiyoruz.Bu toplantılar neticesinde körfez ülkelerinden bir alım heyetini şehrimize getirmeyi planlıyoruz” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 15:12
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