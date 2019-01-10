Elazığ’da yarın okullar tatil mi? Elazığ 11 Ocak Cuma kar tatili

Kar yağışı tüm yurtta hayat koşullarını etkilemeye devam ediyor. Günlerdir beyaza bürünen illerimizin arasında Elazığ’da var. Elazığ’da kar yağışı etkili olmaya devam etmesi üzerine bugün okullar tatil edildi. Öğrenci ve veliler Elazığ’da okullar yarın da tatil mi? Elazığ’da okullar yarın tatil olacak mı? sorularını sormaya başladı. Peki Elazığ’da 11 Ocak Cuma günü okullar tatil mi?

Elazığ hava durumu

Elazığ’da yarın (11 Ocak Cuma günü) okullar tatil mi?

Elazığ’da yoğun kar yağışı etkisi altına girerken, il genelinde okulların yarın tatil ilan edilip edilmeyeceği soruluyor. Elazığ Valiliği'nden şu ana kadar resmi bir açıklama gelmezken bugün ara verilen eğitim-öğretime yarın da ara verilip verilmeyeceği henüz netlik kazanmadı.

Elazığ Valiliği bugün (10 Ocak Perşembe günü) kar yağışı nedeniyle okullar tatil etmişti. Öğrenci ve veliler Elazığ’da yarın (11 Ocak Cuma günü) okullar tatil mi? sorusunun cevabını merak ediyor. Elazığ Valiliği yarın okulların tatil olup olmayacağı konusunda resmi bir açıklama yapmadı.