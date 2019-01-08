Elazığ'da yarın okullar tatil mi | Elazığ 9 Ocak Çarşamba kar tatili

Elazığ'da bugün tatil edilen okullar yarın da tatil mi? Kar yağışı tüm yurtta hayat koşullarını etkilemeye devam ediyor. Beyaza bürünen illerimizin arasında Elazığ da yer aldı. Elazığ'da kar yağışı etkili olmaya devam etmesi üzerine bugün okullar tatil edildi. Öğrenci ve veliler Elazığ'da okullar yarın tatil mi? Elazığ'da okullar yarın tatil olacak mi? sorularını sormaya başladı.

Kar yağışı nedeniye Elazığ'ın ilçelerinden Arıcak genelinde tüm okullarda, Alacakaya, Maden ve Sivrice'de ise taşımalı eğitime ara verildi. Valilik açıklamasında;"Yoğun kar yağışının devam etmesi ve buzlanma beklendiğinden Arıcak ilçemiz genelinde, Alacakaya, Maden ve Sivrice ilçelerimizde taşımalı eğitim yapan okullarda 08.01.2019 Salı günü eğitime bir gün ara verilmiştir, merkez ve diğer ilçelerimiz gelişmelere göre değerlendirilecektir"denildi. Öte yandan gece saatlerinde kent merkezinde kar yağışı etkili olaya başladı.

Elazığ'da yarın okullar tatil mi?

Elazığ'da yoğun kar etkili olmaya başladı. Düzce Valiliği, il genelinde (yarın) 8 Ocak 2019 Salı günü eğitime bir gün ara verildiğini bildirmişti. Peki Elazığ'da yarın (9 ocak Çarşamba) okullar tatil olacak mı? Kar yağışının gün boyu etkili olması bekleniyor.