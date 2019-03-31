Elazığ'da yangın

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da bir apartmanda çıkan yangında 11 kişi dumandan etkilendi.

İddiaya göre, Üniversite Mahallesi Şirin Sokak'taki bir apartmanın birinci katındaki dairede, fişe takılı elektrikli battaniyenin alev alması sonucu yangın çıktı.

Yangın kısa sürede büyüdü, binanın içine ve tüm dairelere duman yayıldı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü. Binada mahsur kalan, aralarında yaşlıların da bulunduğu apartman sakinlerinin bir kısmı itfaiye aracının merdiveniyle, bir kısmı da gaz maskesi takılmak suretiyle apartmandan çıkarıldı. Dumandan etkilenen 3'ü çocuk 7 kişiye 112 Acil Servis ekiplerince ambulansta müdahale edildi, 4 kişi hastaneye kaldırıldı.



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